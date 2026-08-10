Neymar Jr., a un paso del abismo

No hay ni un día de paz en el Santos FC. Ni uno. Como si no hubiera suficiente ruido alrededor del tradicional conjunto paulista, ahora se han encendido todas las alarmas. La derrota ante el Athletico Paranaense (0-2), con doblete del colombiano Kevin Viveros, que se ha situado como máximo artillero en solitario del Brasileirão, ha sido un baño de realidad, con el regreso a la zona de descenso.

Faltan aún 17 jornadas por disputar, pero el Peixe se ha dado cuenta de que lo que le resta de temporada será una lucha a vida o muerte por la permanencia. De hecho, es una situación similar a la que ya vivió la temporada anterior. Tener a Neymar Jr., en una segunda etapa marcada por la polémica y los escándalos, no se ha traducido en un salto de calidad deportivo.Transitar por la zona baja se ha convertido en algo cotidiano.

Salvarse como se pueda

El '10' fue clave, en la recta final de 2025, para evitar un segundo descenso bochornoso en la historia de la entidad. Y, un año después, Ney tendrá que tirar del carro para que su currículo en el club que lo lanzó al estrellato no quede manchado para siempre.

El debate sobre la continuidad del astro está cerrado. Permanecerá en el Peixe hasta diciembre, cuando expira su vínculo profesional. Luego, se irá. Todo apunta a la MLS. Lo de colgar las botas, de momento, ha pasado a un segundo plano. Por tanto, al ex del Barça le toca tirar del carro en un entorno deportivo, financiero y social complicado.

Neymar Jr. celebra uno de sus dos goles contra el Chapecoense / @santosfc

Este domingo vio la debacle de su equipo desde las gradas de la Vila Belmiro. No jugaba porque, de forma infantil e innecesaria, vio una tarjeta amarilla en el decepcionante empate ante el farolillo rojo, el Chapecoense (2-2), que le acarreó un partido de suspensión.

Su equipo lo echó en falta, como su técnico, Cuca, reconoció en rueda de prensa, donde, por cierto, lanzó un mensaje al presidente Marcelo Teixeira y a la dirección deportiva: es necesario fichar, sí o sí. Lo que ocurre es que el Peixe no puede fichar porque la FIFA le ha aplicado un transfer ban por impagos relacionados con el fichaje, en su día, de Jean Lucas por el Mónaco.

Sin distracciones

Que el Santos esté vivo en la Copa Sudamericana, donde esta semana jugará la ida de los octavos de final contra el Macará (Ecuador), y en la Copa do Brasil, en la que ha alcanzado los cuartos de final, no es motivo alguno de alegría. Es un desgaste añadido para un equipo que debe centrarse en cuerpo y alma en mantenerse en la división de oro del fútbol brasileño.

El calendario liguero, además, le es altamente perjudicial. De los diecisiete compromisos que le restan, solo siete de ellos los disputará como local, lo que es, sin duda, una dificultad añadida. Su rendimiento como local es decepcionante, ya que solo ha sumado uno de los últimos seis puntos posibles.

Neymar Jr, siempre polémico / Sebastiao Moreira

En un acto de fe, la 'torcida' santista se agarra al factor Neymar Jr., con el argumento que el mejor rendimiento del equipo se alcanza cuando el astro está en el césped. Al menos, los números así lo demuestran. Sin el '10', como ocurrió este domingo ante el Furacão, el Peixe solo ha obtenido una victoria liguera, por cinco empates y cinco derrotas. En cambio, cuando sí ha actuado, las estadísticas mejoran de forma sustancial: cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas.

El próximo duelo en el Brasileirão es un clásico de históricos necesitados: la visita al Vasco da Gama, que ha evolucionado con el técnico portugués Pedro Emanuel, pero que también ocupa una de las cuatro posiciones de descenso. Los dos clubes están empatados con 22 puntos, los mismos que tiene el Remo. El colista, ya desahuciado, es el Chapecoense, con 10, de los cuales cuatro han sido obtenidos en sus duelos con el Santos.