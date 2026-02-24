Neymar Jr., en el ojo del huracán: recibe críticas unánimes por su estado de forma y nadie se apiada de él

Neymar Jr. ha acabado siendo el villano de la eliminación precoz del Santos en el Campeonato Paulista. Y la opinión pública brasileña no ha tenido ningún tipo de indulgencia con él. Las críticas, en su gran mayoría durísimas, han sido generalizadas. No hay ningún tipo de compasión con el ‘craque’.

El Peixe perdió en la eliminatoria a partido único de los cuartos de final del Paulistão ante el Grêmio Novorizontino (2-1), equipo de la Serie B del Brasileirão que había terminado líder en la fase de grupos. Los santistas acabaron condenados con un segundo tanto recibido en el último lance del encuentro, cuando se cumplían los seis minutos de añadido. El partido finalizó en ese mismo instante; ni siquiera se sacó desde el centro del campo.

Ney, que completó por primera vez un partido entero después de su artroscopia en la rodilla izquierda, tuvo una actuación voluntariosa. No marcó en ningún momento las diferencias… y un error suyo, en un pase mal calibrado cuando bajó a la zona defensiva, supuso el 1-0. El fallo resulta incomprensible para un futbolista de su calidad.

La crisis se ha instalado en la Vila Belmiro. El Santos es el único grande que no ha accedido a las semifinales del principal torneo regional de Brasil, donde sí estarán el Corinthians de Memphis Depay, vigente campeón; el Palmeiras de Vitor Roque, favorito al título; y el São Paulo, que dirige Hernán Crespo y que, a pesar de la crisis institucional, está firmando un gran arranque de temporada.

El KO en el Campeonato Paulista tiene consecuencias para Neymar, que solo tendrá tres partidos oficiales —todos ellos del Brasileirão— antes de que Carlo Ancelotti dé la lista de convocados para la fecha FIFA de marzo. Carletto ha dejado muy claro que quien esté en la minigira por Estados Unidos, en la que la Selección de fútbol de Brasil se medirá en dos amistosos a Francia y Croacia, tendrá muchísimas opciones de estar entre los elegidos para ir a la Copa del Mundo.

Pesimismo con Neymar Jr.

Hoy, en Brasil, existe el convencimiento de que Neymar no tendrá tiempo suficiente para coger el punto de forma de cara a estos dos amistosos. Y, en el terreno de las especulaciones, casi nadie confía en que pueda ser llamado para el último Mundial de su carrera. Hay muchísimo pesimismo con el astro, que no levanta cabeza desde que volvió al fútbol brasileño en febrero del año pasado.

Ney se defiende. "Segundo partido postoperatorio… a seguir evolucionando", publicó en su cuenta de Instagram, donde colgó el informe de desempeño físico del Santos tras el partido contra el Novorizontino. El análisis de los datos recogidos por el GPS que lleva cada jugador deja al ‘craque’ en un buen lugar.

Fue el cuarto jugador santista que más distancia recorrió (9.636 metros), el cuarto también en metros recorridos en alta intensidad (768), el segundo que más esprints dio (13) y el segundo en punta de velocidad (32,1 km/h), solo superado por el extremo Rony.

El intento de lavar su imagen no ha logrado su objetivo. Ney sigue siendo una sombra de lo que fue tiempo atrás. Su versión futbolística actual lo sitúa lejos del mínimo común denominador que se le exige a un internacional brasileño. Que sus ganas y su actitud se hayan convertido en la virtud más elogiada lo dice todo.

Vojvoda podría caer

Presionado, sin tiempo y con un Santos que no carbura, con el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda transitando por el alambre, Ney volverá a actuar el jueves por la noche en la Vila Belmiro, en un clásico de desesperados contra el Club de Regatas Vasco da Gama, que tampoco conoce el triunfo en las tres primeras jornadas ligueras. El conjunto cruzmaltino, que vio cómo Philippe Coutinho presentaba su renuncia, echó a su entrenador, el exseleccionador Fernando Diniz, el domingo tras perder (1-0) contra el Fluminense en la ida de las semifinales del Campeonato Carioca.

No sería ninguna sorpresa si, en unos días, Diniz, que tuvo mucho feeling con Neymar cuando coincidieron en la Seleção, fuera llamado por la dirección santista para sustituir a Vojvoda.