Neymar Jr. no tiene mercado en Europa

A Neymar Jr. le gustaría encontrar, en la próxima ventana de contrataciones, un destino deportivamente atractivo que lo devolviera a la primera línea mediática. Así podría convencer a Carlo Ancelotti, irreductible con el crack y que aún no lo ha convocado, de que merece estar en el próximo Mundial, el último de su carrera.

El crack, sin embargo, se enfrenta a una realidad muy dura y áspera. Las puertas del fútbol europeo están, ahora mismo, cerradas para él. Ha empezado a tantear y no encuentra destino.

Incapaz de jugar con asiduidad en el Santos, donde suma tres lesiones musculares desde marzo que lo han mantenido más de tres meses en el dique seco, nadie quiere embarcarse en la aventura de contratar a un crack en horas muy bajas y con malos hábitos interiorizados. Camino de los 34 años, vive un ocaso futbolístico preocupante. Desde que hace dos años se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, no ha recuperado su magia. Vive un drama sin fin.

Hay dos escenarios posibles sobre su futuro inmediato. Uno es renovar seis meses más con el Santos, donde su padre va cogiendo posiciones para acabar comprando la entidad paulista. La situación deportiva del Peixe es muy complicada: tras perder el lunes en casa contra el Vitória (0-1), regresó de lleno a la lucha por la permanencia. La recta final del Brasileirão será de infarto.

El segundo escenario es adelantar su marcha a la MLS, donde siempre le ha atraído la idea de jugar, tanto por el estilo de vida como por la cercanía al mundo de las celebridades y el show business. Y, en Estados Unidos, se ha abierto la posibilidad de reencontrarse con Leo Messi en el Inter Miami. Esta opción va tomando cuerpo.

El club rosa tiene dos plazas de jugador designado libres para 2026, y le encantaría que una de ellas la ocupara Neymar. Esto sería posible porque Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes las ocuparon este curso, han decidido colgar las botas.

Por tanto, todo lo que no sea seguir en el Santos o irse a Miami es pura especulación y ruido informativo. Es hablar por hablar. No hay ofertas italianas, ni del Inter de Milán ni del Nápoles, destinos sobre los que se ha especulado en las últimas semanas.