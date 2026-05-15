Neymar Jr., más fuera que dentro de la lista final de Ancelotti

Brasil se paralizará el lunes por la tarde, ya entrada la noche en Europa, para seguir en directo la convocatoria de los 26 internacionales elegidos por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, en un evento que tendrá lugar en el espectacular Museu do Amanhã, diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava y situado en la zona portuaria de Río de Janeiro. La expectación es máxima, como hacía muchísimos años que no se vivía.

El debate que ha polarizado al gigante sudamericano desde hace semanas es si Neymar Jr., a sus 34 años, tendrá la oportunidad o no de disputar su última Copa del Mundo. La presión es máximo en torno a Carletto, que, de momento, lo ha incluido en la prelista de 55 nombres.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil / EFE

El ahora futbolista del Santos cuenta con el apoyo casi unánime del lobby de los jugadores, ya sean retirados o en activo. El argumento transversal es que Brasil no va sobrado de talento, lo que es absolutamente cierto, y que, por eso, no puede descartar a una figura como Ney, capaz de definir un encuentro en un abrir y cerrar de ojos, por muy deficiente que sea su versión actual. Es aquello de que un poco de Neymar es mucho Neymar.

Desde que el Peixe empezó a dosificar su presencia para evitar cualquier tipo de sobrecarga o ruptura muscular que lo dejara sin opciones de ir a la Copa del Mundo, el '10' ha ido jugando con cierta regularidad, aunque no de forma continua. Tiene unos registros ofensivos aceptables en este 2026: suma diez participaciones de gol (seis dianas y cuatro asistencias) en 14 actuaciones.

Neymar ha cortado la secuencia de lesiones y transmite la imagen de que vuelve a ser un jugador apto para el fútbol profesional. Va mejorando paulatinamente, principalmente en el aspecto físico, aunque su versión actual está a años luz de la que ofreció en su etapa en el Barça o en el PSG, donde empezó su calvario de lesiones.

Por mucho optimismo que transmitan sus partidarios, estos últimos días periodistas que cubren la información de la selección brasileña en los portales GE y UOL coincidían en señalar que la convocatoria de Ney sigue siendo "improbable". Y lo argumentaban con el hecho de que Ancelotti no ha convocado ni una sola vez al santista desde que asumió las riendas de la Canarinha hace un año.

De hecho, la última vez que el 'crack' se vistió de 'verdeamarelo' fue en octubre de 2023, cuando se rompió en el estadio Centenario de Montevideo el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Neymar Jr., muy lejos de su versión en el Barça y en el PSG / GUILHERME DIONIZIO / (EPA) EFE

En sus últimas declaraciones, el técnico italiano mostró la misma postura ambivalente de siempre: "Neymar Jr. es un gran talento. Lo que estamos evaluando no es si es capaz de retener o soltar el balón, sino si su condición física es buena", se limitó a señalar.

Las lesiones se están cebando con la Seleção, que ya ha perdido a tres de sus titulares (Éder Militão, Rodrygo y Estevão), además de la pareja de laterales del Mónaco, Vanderson y Caio Henrique. El cuerpo técnico brasileño tiene pánico a posibles bajas durante la preparación y el transcurso del torneo, lo que puede ser un factor en contra de Neymar Jr.

Ancelotti ya ha decidido 24 de los 26 convocados. Una de las posiciones que sigue abierta es la delantera, donde Neymar Jr. estaría compitiendo con Endrick (Real Madrid), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth) o Pedro (Flamengo), que estuvo en Catar 2022 y que, a pesar de no haber sido llamado por el técnico italiano, ha ido ganando enteros en las últimas semanas.

La CBF tiene absoluta confianza en su seleccionador, como demostró el hecho de haberlo renovado hasta 2030 antes de la disputa del Mundial, un movimiento inédito y sin precedentes en la historia de la Seleção. Quien determinará el futuro de Neymar es Carletto, sin interferencia alguna de los dirigentes de la Confederação.