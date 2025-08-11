Neymar Jr. despega

El Santos ganó en el Mineirāo al Cruzeiro (1-2), uno de los mejores equipos del Brasileirao 2025, y logró salir de la zona de descenso. Un triunfo de jerarquía, con el que el técnico Cléber Xavier, muy contestado internamente, salvó la cabeza. La gran noticia, sin embargo, estuvo en Neymar Jr., que volvió a jugar todo el partido (solo fue sustituido en el tiempo de descuento para perder tiempo)… ¡y ya van seis seguidos! Un hito para él.

Desde que regresó al Peixe a inicios de febrero, para recuperar el ritmo de competición tras estar parado un año por una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda, esta es la primera vez que el crack, de 33 años, logra esta secuencia, que ha coincidido con el regreso de las competiciones en Sudamérica después del parón por el Mundial de Clubes de la FIFA.

Ney vive su mejor momento personal en años. De hecho, este domingo rompió un registro personal que duraba tres años al superar las cinco actuaciones seguidas que logró en agosto de 2022 con el PSG, cuando arrancaba su preparación pensando en el Mundial de Qatar, que se disputaría tres meses después.

Este dato ejemplifica la secuencia de problemas físicos, de mayor o menor intensidad, que han castigado al brasileño en la fase actual de su carrera, apartándolo de la élite del fútbol mundial.

Neymar Jr., que extendió su contrato con el Peixe hasta diciembre, cuando expira la temporada en Sudamérica, no solo consigue jugar con asiduidad, sino que empieza a mostrar una versión futbolística acorde a su calidad extraclase.

Contra el Juventude, uno de los equipos más discretos del Brasileirao, había firmado un doblete en el triunfo por 3-1. Este domingo no marcó, pero estuvo a un óptimo nivel e infringió un humillante regate al internacional Fabricio Bruno, uno de los centrales que más intimidan en la competición.

Si nada se tuerce, Neymar Jr. regresará a la Seleção para el final de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, que se disputarán en la fecha FIFA de septiembre. Brasil, que ya está clasificado, jugará en el Maracaná ante Chile y, después, visitará Bolivia en la altitud. Carlo Ancelotti, que ha finalizado su periodo de vacaciones, vuelve a Río de Janeiro, donde establecerá su residencia hasta el Mundial 2026 para preparar la confección de una lista que dará a conocer el 26 de agosto.

Neymar Jr. tiene una semana limpia de entrenamientos. Su próxima cita es el domingo, en el estadio Morumbi, en São Paulo, donde el Santos volverá a jugar como local, esta vez ante el Vasco da Gama, en un duelo de históricos que atraviesan estrecheces financieras y deportivas. Será una nueva reválida para el astro y para su entrenador. En caso de derrota en el Mineirāo, Cléber Xavier habría sido destituido.

De hecho, en los últimos días la dirección santista había estado negociando la vuelta de Jorge Sampaoli, que entrenó al conjunto paulista en 2019, cuando clasificó al Peixe en segunda posición del Brasileirao.