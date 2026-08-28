Por qué Neymar Jr. es clave en el fichaje de Arthur Melo por el Santos

Neymar Jr. pidió al Santos FC que fichara a su amigo Arthur Melo. Por mucho que el 'craque' lo sugeriera y se le quisiera agradar, como hace a diario la dirección del Peixe con todas sus peticiones, exigencias y caprichos, en esta ocasión era del todo inviable.

Sobre el club paulista había un 'transfer ban' de la FIFA por una deuda de dos millones de euros con el Mónaco, que, cansado de esperar y de una sucesión de impagos, había exigido el abono por el traspaso del volante Jean Lucas, actualmente en el Bahia, del Grupo City.

Neymar Jr. ha facilitado el fichaje de Arthur Melo / RAUL BARETTA

Entonces, fue el propio Neymar Jr. quien desencadenó un efecto dominó para hacer viable la llegada del exblaugrana, libre en el mercado tras haber llegado a un acuerdo con la Juventus para rescindir su vínculo contractual. El 'pai do craque' se puso manos a la obra y está siendo el arquitecto de la operación.

La empresa NR Sports, que administra los derechos de imagen de Ney y que es propiedad de sus progenitores, ha acabado abonando la deuda de los dos millones de euros al Mónaco. De esta manera, el Santos FC, que no tenía liquidez para afrontarla en estos momentos, ha podido volver a operar con normalidad, lo que le permite inscribir nuevos fichajes.

A cambio de esta cantidad, el Peixe ha cedido la gestión de seis espacios publicitarios en el uniforme del primer equipo a la compañía de Neymar sénior, que incluye, entre otros, las medias, la parte delantera y trasera del pantalón, el dorsal y la parte posterior inferior de la camiseta.

Paralelamente, Neymar Jr. ha estructurado con la dirección del Santos los impagos referentes a los derechos de imagen. El club reconoció una deuda de 15 millones de euros con la empresa NR Sports. Este último mes de julio, el Peixe adelantó algo más de 1,83 millones de euros, por lo que el importe pendiente se redujo hasta unos 13,17 millones de euros, cantidad que ahora ha quedado incluida en el nuevo acuerdo de pago. Según el nuevo pacto, este valor podrá fraccionarse durante un máximo de 80 meses, con cuotas mensuales de alrededor de 165.000 euros.

Arthur Melo se comprometerá hasta diciembre

Neymar padre e hijo han creado el escenario financiero adecuado para que se concrete el aterrizaje de Arthur Melo en la Vila Belmiro. En un principio, el centrocampista, que jugó la última temporada cedido al Grêmio, firmará un contrato corto hasta finales de diciembre para jugar con el Peixe la recta final de la temporada.

Es del todo lógico que el volante, de 30 años, no quiera vincular su futuro al Santos, teniendo en cuenta que el propio Neymar Jr., que es el mentor de su fichaje, ha dejado entrever que abandonará la entidad en diciembre. Actualmente, no hay ninguna negociación abierta entre el presidente santista, Marcelo Teixeira, que en diciembre también acaba su mandato, y el 'craque'.

Arthur Melo jugó la última temporada en el Gremio / @arthurhromelo

Arthur Melo llega para ser titular indiscutible en el centro del campo santista. El técnico, Cuca, lo espera como agua de mayo para que realice el rol de organizador, figura que nadie ha sabido desempeñar con éxito a lo largo de este 2026.

La misión del Santos no es otra que intentar librarse, como sea, del que sería el segundo descenso en la historia de la entidad. Ahora mismo, solo está dos puntos por encima de la última de las cuatro plazas que caen a la Serie B y, el domingo, tiene una salida complicadísima a la Neo Química Arena, de São Paulo, en un clásico de máxima rivalidad con el Corinthians, de Memphis Depay.

El Peixe está virtualmente eliminado de la Copa do Brasil, tras el 3-0 que le infligió el Palmeiras esta semana en la ida de los cuartos de final. Difícilmente tendrá condiciones para levantar el resultado el próximo miércoles, en la Vila Belmiro, ante el líder del Brasileirão.

El Santos sigue vivo en la Copa Sudamericana, donde tiene un duelo nacional ante el Atlético Mineiro, en los cuartos de final, en el que parte, en teoría, como víctima propiciatoria. Además, se da por hecho que Neymar Jr. no jugará el partido de vuelta en la MRV Arena, porque tiene césped artificial, una superficie que perjudica, y mucho, sus castigadas rodillas.