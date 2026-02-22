Naufragio de Neymar Jr.: un error suyo propició un gol y no pudo evitar la cruel eliminación del Santos

Neymar Jr. suma su primer gran fracaso de 2026 en su segundo partido de la temporada. El Santos perdió (2-1), con un último gol encajado en el minuto 96, en el feudo del Novorizontino, y quedó apeado del Campeonato Paulista en la eliminatoria a partido único de los cuartos de final.

La decepción es mayúscula. Por mucho que el conjunto local hubiera acabado la primera fase en primer lugar, el Novorizontino es un equipo que milita en la Serie B del Brasileirao, y se esperaba que el Peixe, con el regreso de su gran estrella, diera un salto de calidad exponencial, lo que no ocurrió.

El KO, que podría costarle la cabeza al técnico Juan Pablo Vojvoda, empaña todo lo positivo que pudiera haber hecho Ney, empezando por el hecho de ser capaz de aguantar un encuentro de 90 minutos completos en su segunda actuación después de recuperarse de una artroscopia en la rodilla izquierda a la que se sometió el 22 de diciembre.

La eliminación del Paulistao confirma un inicio de temporada negro de los santistas, que, tras tres jornadas del Brasileirao, aún no conocen la victoria y ocupan una de las cuatro plazas de descenso a la Serie B. Ya no es solo una crisis de resultados: con o sin su '10', el Peixe no funciona.

El crack, que empezó muy motivado, como ya había hecho el domingo anterior en su reestreno, estaba teniendo una actuación aceptable en un escenario en el que su equipo se mostraba poco intenso y descoordinado, presentando muchísimas dificultades para salir jugando el balón desde atrás. Esta es una constante en este inicio de temporada y Vojvoda no acaba de encontrar una solución.

El 'craque' se desesperaba. Reprendía constantemente a sus compañeros tanto por la falta de velocidad como por el abuso del recurso constante de los balones largos, que terminaban siempre en pérdidas.

Los minutos pasaron y los santistas, con esfuerzo, obtuvieron un cierto control del balón, siempre con Ney intentando iluminar y ordenar a los suyos desde la mediapunta, pero siendo incapaz de abastecer a los tres delanteros, muy desconectados.

El Santos tuvo una doble oportunidad muy clara, pero tanto Gabigol, que llevaba unos minutos muy gafado, como Rony no estuvieron finos en la definición.

Un error impropio de un jugador como Neymar

Lo que nadie esperaba es que un error garrafal del crack, cuando bajó para ayudar a la línea defensiva a sacar la pelota con criterio, condenara al Santos. Un mal pase suyo al lateral argentino Escobar originó una pérdida muy cerca del córner que se materializaría en el 1-0 en tiempo añadido. Ney, abatido, asumió la responsabilidad. "Ha sido un error mío", dijo a sus compañeros.

Al Peixe no le quedaba otra que asumir riesgos en el segundo tiempo. Y lo hizo hasta cierto punto bien. Jugó a tumba abierta. Adelantó las líneas, exhibió personalidad y fue a buscar los goles que evitaran su eliminación. En el minuto 65 obtuvo el premio del 1-1 con un gran gol del canterano Gabriel Bontempo después de un fallo de un desdibujado Gabigol, que acabaría sustituido.

El Santos lo siguió intentando con ahínco, pero perdió algo de vigor en un terreno de juego algo pesado por la lluvia intensa. En los últimos minutos, el partido, que seguía del lado de los santistas, se rompió y ganó en emoción.

El desenlace fue inesperado. Todo el mundo interiorizó que el pase a las semifinales se decidiría en la tanda de penaltis... todos menos el Novorizontino, que sacó fuerzas de flaqueza en la última jugada.

Vinicius Paiva sacó un centro desde el lado izquierdo del ataque y Léo Naldi remató con un espléndido cabezazo. 2-1. Y el árbitro dio por acabado el partido. Un jarro de agua fría para el Santos y para Neymar Jr., que se despidieron del Paulistao de la forma más dura posible.