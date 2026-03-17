El monumental enojo de Neymar Jr. por el 'no' de Carlo Ancelotti

Algo chirría en la relación entre Carlo Ancelotti y Neymar Jr. Ya no se trata de que el exentrenador del Real Madrid no haya convocado al '10' desde que asumió las riendas de la selección brasileña, sino de que, en cada comparecencia, le marca la raya, no le regala nada y, si lo elogia, lo hace con palabras estudiadas al milímetro.

El 'caso Neymar Jr.' monopolizó parte de la rueda de prensa que dio Carletto en la sede de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), en Río de Janeiro, después de haber anunciado la lista de 26 convocados para la mini gira por Estados Unidos. La Seleção se medirá a Francia (aún se desconoce si estará o no Kylian Mbappé) el día 26 en el Gillette Stadium, en Boston, y, luego, el día 31 jugará contra Croacia en el Camping World Stadium, en Orlando. Son los dos últimos tests antes de la convocatoria final para la Copa del Mundo.

"¿Por qué no lo he llamado ahora? Porque ahora no está al 100% y yo necesito que los jugadores estén al 100%, pero lo que ocurra en la lista final ya es otro tema", expuso sin tapujos Carletto, que marcó el camino que debe seguir el '10' del Santos para ir al último Mundial de su carrera. "Neymar tiene que seguir trabajando, jugando y demostrando su calidad, con una buena condición física", le recomendó.

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, durante una rueda de prensa / EFE/André Coelho

El 'craque' se sometió en diciembre a una artroscopia en su maltrecha rodilla izquierda y estuvo dos meses de baja. Regresó en febrero. Ha jugado poco en este 2026. Solo acumula 315 minutos de competición oficial divididos en cuatro encuentros, entre el Campeonato Paulista, donde no pudo evitar la eliminación de su equipo en los cuartos de final, y el Brasileirão.

Ancelotti calibró su discurso y, de forma muy hábil, dejó la puerta entreabierta de la Canarinha para el exblaugrana. "Neymar puede estar en la Copa del Mundo, pero también puede no estar si no está físicamente al 100%. Si él puede estar al 100% durante la Copa del Mundo, obviamente podrá estar", declaró.

El balón, por tanto, está en el tejado del 'astro'. Su presencia en el Mundial 2026 dependerá de cómo evolucione físicamente. Tiene dos meses por delante, hasta el 18 de mayo, cuando Brasil anunciará a sus 26 elegidos.

Ancelotti tiró un cable a su estrella, y también a futbolistas como Éder Militão, que está de baja, cuando indicó que "podemos llamar a alguien que no esté al 100% el 18 de mayo, pero que lo estará en el plazo de nueve días. Evaluaremos si no lo está en aquel día, pero sí durante la Copa del Mundo". Mensaje dado.

Neymar no se mordió la lengua

Ahora faltaba la versión de Neymar Jr., que no tardó en llegar. Pocas horas después de recibir otro 'no, gracias' de Ancelotti se pronunció. Lo hizo en el marco de la Kings League, donde participó ejecutando y marcando el penalti presidente.

"Voy a hablar aquí porque no puede pasar desapercibido. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero el foco sigue, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. El foco continúa. Vamos a conseguir nuestro objetivo. Aún queda la convocatoria final", declaró.

Luego, cuando se despedía de los medios de comunicación, añadió una frase que escenifica todo su enojo e insatisfacción: "no necesito demostrar nada a nadie", indicó.

La polémica está servida. Ancelotti pide a Ney que se esfuerce y siga evolucionando físicamente en el Santos. El italiano asegura que no se está cobrando la factura de haberse desplazado a Mirassol para ver en acción al 'craque' y que este se quedara entrenando en Santos y no avisara a la CBF

Eso sí, dejó muy claro que no ha tenido ni tendrá ningún tipo de trato preferente con el 'craque', como sí ocurría con los anteriores seleccionadores brasileños. "Cuando asumí la Seleção me encontré con él en São Paulo. Hablé con él en septiembre. Estamos observándolo y evaluándolo. Quiero la misma relación con él que con los otros y no hablo habitualmente con los jugadores", sostuvo.

Neymar tiene la posibilidad de hablar de nuevo dentro del terreno de juego este miércoles, en la Vila Belmiro, cuando el Santos recibirá al Internacional en partido correspondiente a la séptima jornada del Brasileirão.