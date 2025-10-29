El milagro de Jorge Sampaoli

El efecto Jorge Sampaoli ha dado resultado. El Atlético Mineiro vivía un año aciago, navegando sin rumbo y coleccionando decepciones para desesperación de su fanática torcida, una de las más acaloradas de Brasil.

La resaca del Galo en este 2025 era de las que hacen época. La entidad no se había recuperado de las durísimas derrotas del año anterior con el exblaugrana Gabriel Milito como técnico: en la final de la Copa Libertadores, donde cayó contra el Botafogo (1-3) a pesar de jugar los 90 minutos con superioridad numérica, y en la final de la Copa do Brasil, en la que fue superado por el Flamengo, con el excolchonero Filipe Luís obteniendo su primer título como entrenador.

Cuando Cuca fue despedido a finales de agosto, la torcida atleticana se movilizó. Incluso llegó a realizar una concentración de protesta frente a la sede social de la entidad, en Belo Horizonte. Pedían, querían y exigían el fichaje de Jorge Sampaoli, que había dejado un gran recuerdo entre marzo de 2020 y febrero de 2021.

La dirección del club tuvo que ceder ante las exigencias de la hinchada... y el povo (el pueblo), que siempre es soberano, demostró que no estaba equivocado.

Dos meses después de aterrizar en el Galo por segunda vez, Sampa ha clasificado a su equipo para la final de la Copa Sudamericana 2025, la segunda competición en importancia en Sudamérica y el camino más corto para llegar a la Copa Libertadores de América 2026.

Sampaoli logró el pase a la final esta última madrugada. El Atlético Mineiro, que había arrancado un empate en la ida (1-1), hizo valer el factor local al jugar en la caldera de la MRV Arena y superó por 3-1 al Independiente del Valle.

"Fue un partido en el que todo salió como habíamos planeado. Fuimos claramente superiores. Fue uno de los mejores primeros tiempos que el equipo ha hecho desde que llegué... Estoy muy feliz por eso. Esta garra tiene que iluminar nuestro camino en la final", afirmó el técnico argentino.

Ahora, el Galo espera adversario para la final del sábado 22 de noviembre en Asunción, capital de Paraguay. Será el Lanús o la Universidad de Chile, que empataron 2-2 en la ida, en Santiago, y jugarán este jueves el encuentro de vuelta en Buenos Aires.

Uno de los grandes méritos de Sampaoli es haber recuperado, en muy poco tiempo, a nombres importantes para el Galo, como los delanteros Dudu y Hulk, que estaban en crisis y han tenido un papel protagonista en esta eliminatoria de semifinales.

Dudu salió del Cruzeiro por la puerta de atrás en mayo y sus primeros meses en el Galo habían sido un fiasco. A la hora de la verdad, sin embargo, ha vuelto a ser decisivo: marcó el gol en la ida —el primero desde su fichaje— y dio dos asistencias en la vuelta.

Algo parecido ha ocurrido con el veterano Hulk, que rompió este martes una sequía goleadora que se extendía desde hacía quince encuentros. No marcaba desde hacía dos meses. El tanto, celebrado a lo grande por sus compañeros y el vestuario, es el número 499 de su dilatada carrera en el fútbol profesional... Está, pues, a uno solo de una cifra tan mítica como los 500.