Memphis Depay hace historia y es campeón en Maracaná

Memphis Depay arrancó el 2025 conquistando una competición regional de valor añadido y cerró el año por todo lo alto alzando un nuevo trofeo. Un gol suyo selló el triunfo del Corinthians contra el Vasco da Gama (1-2) en pleno Maracaná y sirvió para conquistar la Copa do Brasil, uno de los grandes títulos del calendario en el gigante sudamericano.

El neerlandés, que ha vivido al límite de la crítica a lo largo de un año irregular, acabó marcando las diferencias en el partido clave, en el que no había margen de error. Se le fichó para eso y cumplió. Al Timão, que había pinchado con un 0-0 en la ida en São Paulo, no le quedaba otra que obtener un triunfo en el coloso carioca, donde había un ambiente muy hostil. Y lo logró.

Abrió el marcador Yuri Alberto, un ‘9’ de 24 años que tiene mucho mercado en Europa. Empató al filo del descanso el Vasco con el portugués Nuno Moreira, que se convirtió en el primer futbolista no sudamericano en marcar en una final copera en Brasil. El Timão fue mejor en la primera manga, donde pudo sentenciar la final, pero Yuri Alberto, con 0-1, no calibró bien su finalización en un mano a mano con el cancerbero Léo Jardim.

Mejoraron los locales en el segundo tiempo. Y, cuando el dominio vascaíno era clamoroso, el equipo del pueblo encajó un contragolpe con una gran conducción de su canterano Breno Bidon, un centrocampista zurdo de 20 años muy interesante que ha crecido muchísimo en este 2025, que sirvió para que Yuri Alberto asistiera a Memphis Depay, libre de marca, e hiciera el 1-2 (min. 63). El golpe fue definitivo.

A partir de entonces, el Timão dio un paso atrás y el Vasco se lanzó desesperadamente, más con el corazón y abusando de los centros al área. La batalla táctica entre los dos últimos exseleccionadores brasileños, Dorival Júnior (Corinthians) y Fernando Diniz (Vasco), se la llevó el técnico de los paulistas: aprendió de lo ocurrido en la ida y salió con el mediocampo reforzado con un trivote, y su conjunto jugó agrupado y ordenado.

Diniz, en cambio, cometió, una vez más —como ha ocurrido a lo largo de la temporada—, el error de acumular delanteros en los minutos finales y acabó perdiendo el control de la zona ancha. El joven Rayan, un extremo zurdo de 19 años que gusta y mucho a Deco, se puso el equipo a sus espaldas, pero no fue suficiente.

Depay se llevó el duelo de exblaugrana ante Philippe Coutinho. Ambos jugaron juntos en el Barça la temporada 2021-22. El neerlandés marcó un gol para la historia, mientras que su homólogo ‘10’ estuvo apagado, como ocurrió en la ida.

Memphis ya suma dos títulos con el Timão, los dos obtenidos en este 2025. Primero fue el Campeonato Paulista, en el que los corinthianos superaron a su gran rival, el Palmeiras, en la final. Y ahora la Copa do Brasil, que los paulistas no conquistaban desde 2009. Este título lo clasifica para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.