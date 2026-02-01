Memphis Depay, a agrandar su leyenda en el Corinthians

Memphis Depay lleva dos títulos con el Corinthians. Ambos logrados en 2025 y con mucho valor añadido: el Campeonato Paulista, en el que desbancó al eterno rival, el Palmeiras, que buscaba enlazar su cuarta conquista consecutiva; y la Copa do Brasil, donde marcó el gol que certificó el título en el Maracaná ante el Vasco da Gama.

Este domingo, el ‘10’ del Timao tiene la posibilidad de ampliar su palmarés en su aventura brasileña, que podría terminar a mitad de este año. Para ello necesita dar la campanada en la final de la Supercopa do Brasil, donde su equipo parte como víctima propiciatoria ante el Flamengo.

El primer título de la temporada en Brasil se decide a partido único (a partir de las 20.00 CET) en un escenario visualmente muy atractivo y cada vez más asentado en la historia reciente del fútbol brasileño: el Estadio Nacional Mané Garrincha, en Brasilia, la capital del país.

El neerlandés ya ha dado muestras de que se puede contar con él en las grandes ocasiones. En esos contextos se sacude la displicencia con la que a veces actúa, consciente de que son encuentros en los que puede dejar su nombre grabado en los anales de la entidad paulista.

El conjunto de Dorival Júnior, que no está para esfuerzos de larga duración como el Brasileirao, jugará sus cartas al sprint, donde espera explotar la calidad de su trío ofensivo, con el canterano Breno Bidon o el argentino Garro en el enganche, y la dupla de ataque formada por Memphis Depay y Yuri Alberto, que todo indica que afronta su último semestre antes de dar el salto a Europa en el mercado veraniego.

El Flamengo, por su parte, ha monopolizado la atención mediática durante la semana con la repatriación de Lucas Paquetá. Los 42 millones de euros pagados al West Ham lo han convertido en la mayor contratación de la historia no solo del fútbol brasileño, sino de toda Sudamérica. El centrocampista, que tiene muchas opciones de ir al Mundial, ha entrado en la lista de convocados y será Filipe Luís quien decida si le concede o no minutos.

El Mengão es el actual supercampeón —hace un año superó al Botafogo— y en 2025 acaparó cuatro títulos, incluido el doblete de Copa Libertadores y Brasileirao. Es el gran favorito a ganarlo todo esta temporada, que, sin embargo, ha arrancado acumulando decepciones y derrotas.

Para sorpresa de propios y extraños, el rubronegro afronta la Supercopa do Brasil tras encadenar malos resultados en una semana para el olvido. El domingo pasado, en el clásico ante el Fluminense, correspondiente a la fase regular del Campeonato Carioca, fue superado por 2-1 en el Maracaná, en el primer encuentro en el que Filipe Luís alineó a su equipo titular. Hasta entonces, el Sub-20, con su entrenador incluido, había asumido todos los compromisos del torneo regional, en el que incluso existe el riesgo de luchar por la permanencia.

Y el miércoles, en el arranque del Brasileirao, tropezó de forma inesperada en su visita al Morumbi (2-1) ante un São Paulo en crisis deportiva —peleando por no descender en el Campeonato Paulista— e institucional, tras la destitución este mes de su presidente, Júlio Casares, acusado de malas prácticas y presunto enriquecimiento.

Estas dos derrotas, en partidos en los que el equipo fue claramente inferior a sus rivales, han devuelto de forma temporal la condición de terrenal a un Flamengo en el que imperan los discursos triunfalistas y cierto punto de prepotencia institucional. A Filipe Luís, que ha ganado cinco títulos desde que asumió las riendas del club más popular de Brasil en su primera experiencia en un banquillo profesional, le queda todavía mucho trabajo por delante.