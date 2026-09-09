Máxima expectación ante la lista revolucionaria de Ancelotti

Carlo Ancelotti se aferró a las 'vacas sagradas' y fracasó en su primer Mundial como seleccionador brasileño. La 'Canarinha' cayó en octavos de final contra Noruega, de Erling Haaland, en la peor clasificación desde Italia 90, un KO prematuro que aún duele en el gigante sudamericano, inmerso en el absoluto pesimismo con relación al presente y al futuro de su selección.

Ahora, Carletto anuncia una revolución futbolística, con la entrada de jóvenes valores, muchos de ellos a los que ya reclamaba la 'torcida' para esta última Copa del Mundo, pero a quienes el técnico italiano hizo oídos sordos.

Brasil arrancará el nuevo ciclo mundialista en la próxima fecha FIFA, con tres amistosos de nivel futbolístico dudoso: afronta dos encuentros en Australia ante el conjunto local: el 25 de septiembre en Townsville y, el día 29, en Brisbane. Luego, disputará una tercera cita ante la India el 3 de octubre en Calcuta.

Ancelotti anuncia la lista de convocados este miércoles en la sede de la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) en Barra da Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro y, después, concederá una rueda de prensa.

La mirada puesta en el Brasileirão

El técnico ya ha hecho una primera criba en una prelista con 55 integrantes, y ha habido varias filtraciones por parte de clubes brasileños de esta etapa inicial. De las conclusiones que se pueden extraer está el hecho de que Ancelotti y su equipo de trabajo están dispuestos a llamar a varios futbolistas que se están destacando en el Brasileirão, que es la liga más competitiva de Sudamérica.

La revolución de Ancelotti puede empezar bajo palos. No sería ninguna sorpresa si es llamado Otavio para integrar el trío de guardametas. Este joven, de tan solo 20 años, se ha afirmado como titular en el Cruzeiro durante la baja de larga duración del veterano Cássio. Su rendimiento es realmente destacable.

En la línea de defensa, podría aparecer otro cruzeirense, el central Jonathan Jesus, a quien en esta última ventana de contrataciones quisieron tanto el Betis como la Real Sociedad. Es un zaguero de 22 años, que es diestro pero juega habitualmente en el perfil izquierdo, y que destaca por su fortaleza física y su personalidad.

Jonathan Jesus divide un balón con Danilo, el centrocampista del Botafogo / Gustavo Aleixo

Se busca un nuevo Casemiro

En la línea de medios, Andrey Santos está llamado a ser un futbolista de referencia en el doble pivote. Aunque no está siendo titular en el Manchester United, de donde llegó este año procedente del Chelsea por 56 millones de euros, cuenta con la confianza de Ancelotti.

Andrey Santos ha aterrizado en el Manchester United este verano / Manchester United

El corinthiano Breno Bidon (21 años), un zurdo polivalente y muy técnico, tiene casi garantizada su convocatoria. Ya es una unanimidad en Brasil. Su compañero Memphis Depay lo catalogó como un "futbolista diferente" y le recomendó que siguiera su carrera en Europa para poder seguir creciendo. En estos últimos días tuvo una oferta del Besiktas y, por muy poco, no dio el salto al emergente fútbol turco.

También se especula que Gabriel Bontempo (21 años) podría tener su oportunidad. Este centrocampista, que ha crecido mucho en los últimos meses, es una de las pocas noticias positivas en un Santos que vive un año más en plena turbulencia.

Joao Pedro es la referencia ofensiva del Chelsea / Instagram

Arriba, João Pedro (Chelsea), que de forma incomprensible se quedó fuera del Mundial, es una apuesta segura. Hizo una pretemporada de alto nivel y suma dos goles y dos asistencias en las tres primeras jornadas con el equipo de Xabi Alonso. También podría estar Endrick.

La única duda es cuántos futbolistas con galones, como Raphinha o Vinícius Júnior, serán convocados. O si Ancelotti ya empieza a diseñar una columna vertebral de futuro, pensando que, en dos años, se disputará la Copa América, donde Brasil retará a Argentina, que se llevó las dos últimas ediciones.