Luto en Argentina: muere Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años a causa de un cáncer de vejiga y próstata contra el que luchaba desde 2017. Una triste noticia que conmocionó al país y que provocó un aluvión de emotivos mensajes de despedida en redes sociales y muestras de apoyo a sus familiares y seres queridos.

Los fríos rostros alicaídos de los jugadores de Boca Juniors durante la victoria del domingo ante Newell's hacían intuir que algo iba mal. En la madrugada de este miércoles (hora española), y tras ser visitado por miembros de su cuerpo técnico en su propia casa, tal y como decidió Russo, según explicaron varios medios argentinos, falleció a la edad de 69 años al no superar su delicado estado de salud.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este…

Inmerso en su tercera etapa como entrenador en el club Xeneize desde el pasado mes de junio, Russo era una figura muy respetada en toda Argentina por su impresionante trayectoria como entrenador. En su primera etapa en Boca, ganó la Libertadores (2007) y en la segunda, entre 2020 y 2021, ganó una Superliga y una Copa de la Liga Profesional.

Una vida entera dedicada a los banquillos después de que una lesión de rodilla le retirase del fútbol a los 32 años, defendiendo la camiseta de un solo equipo: la de Estudiantes. Además de a Boca Juniors, Russo también dirigió a Lanús, Estudiantes de La Plata, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, Rosario Central, San Lorenzo o Racing Club, lo convirtieron en un profesional muy querido en el país, aunque su pérdida también ha conmocionado especialmente a otros países de Lationamérica.

Russo también dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca en España; a Monarcas Morelia en México; a Millonarios de Colombia; a Alianza Lima en Perú; a Cerro Porteño en Paraguay; y Al Nassr de Arabia Saudí.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", publicó Boca Juniors en sus redes sociales. Una pérdida muy dolorosa para el mundo del fútbol.