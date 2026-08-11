Kevin Viveros, el artillero del Brasileirão que llama a las puertas de Europa y de la selección colombiana

Kevin Viveros es un obrero del balón que está viviendo el mejor momento de su carrera profesional. Lo hace en el Athletico Paranaense, una de las revelaciones agradables del Brasileirão 2026, donde ha alcanzado una regularidad y un nivel que sorprenden especialmente en su país, Colombia, donde tuvo momentos de luces y sombras tras pasar por América de Cali, Leones FC, Atlético Nacional e Internacional de Bogotá.

El ‘Tren’, como es conocido, se ha situado como líder de la tabla de goleadores del campeonato con 14 tantos, gracias a su último doblete, en el meritorio triunfo del Furacão ante el Santos (0-2), en el que no estaba Neymar Jr., sancionado. Suma dos más que Pedro, el ‘9’ del Flamengo, a quien Tite se llevó a Qatar 2022, pero que Carlo Ancelotti descartó para apostar por la dupla formada por Igor Thiago y Endrick, que no vieron puerta en el torneo mundialista. Con 10 aparece el tanque del Grêmio, Carlos Vinícius, mientras que con 9 está John Kennedy, del Fluminense, que ha dicho adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Los goles del '9' colombiano, de 26 años, confirman su perfecta adaptación al Athletico Paranaense, donde llegó hace un año procedente del Atlético Nacional para disputar la Serie B. Su traspaso se cifró en cinco millones de dólares. Entonces, firmó nueve dianas, que fueron claves para lograr el regreso a la máxima categoría del fútbol brasileño.

La temporada de la consagración

Este año ha explotado en un proyecto continuista, con un equipo bien armado por Odair Hellmann, que juega de forma pragmática y donde se potencian sus virtudes: la potencia de su juego, su eficacia en contextos en los que se demanda profundidad y su capacidad para ser la referencia ofensiva, fijando a las defensas y yendo al choque gracias a su fortaleza física. No es un jugador especialmente técnico, una carencia que suple con una buena capacidad de definición.

Kevin Viveros celebra uno de sus goles con el Athletico Paranaense / @kevinviveros9

Ha encontrado un ecosistema futbolístico muy favorable en un vestuario donde abandera una legión de hasta ocho futbolistas cafeteros, entre los que están los centrales Terán y Aguirre, los centrocampistas Alejandro García y Juan Portilla y los delanteros Jorge Rivaldo, Mendoza y Kerwin Vargas. Precisamente, ha encontrado en el veterano ‘Speed’ Mendoza a su perfecto socio ofensivo, confirmando una dupla temible en las transiciones.

El Furacão se ha situado tercero en la clasificación, por detrás de las dos superpotencias locales, Palmeiras y Flamengo, y opta a terminar el Brasileirão en una de las plazas que dan acceso directo a la Copa Libertadores 2027.

Su buen momento en la principal liga sudamericana le ha permitido alcanzar un reconocimiento que nunca había tenido. Está en un escenario nuevo para él, después de haber tenido que irse a jugar a Venezuela, donde fue artillero con el Carabobo, o quedarse sin equipo cuando comenzó la pandemia de Covid-19.

Oportunidad pendiente con los cafeteros

Llama a las puertas de la selección colombiana para el nuevo ciclo mundialista que empieza ahora, con el horizonte de la Copa América 2028 como una meta factible. En su país va ganando adeptos que reclaman que Néstor Lorenzo, ratificado por la federación como seleccionador tras la eliminación ante Suiza en los octavos de final del Mundial, le dé una oportunidad.

En Brasil, el Flamengo, vigente campeón del Brasileirão y de la Copa Libertadores, y el Corinthians, que estaba rastreando el mercado ante una posible salida de su goleador Yuri Alberto, ya se han mostrado muy interesados en él durante los últimos meses.

No sería una sorpresa que diera el salto al fútbol europeo, donde ya tuvo un paso fugaz por el FK Sarajevo, en 2024, cedido por el Atlético Nacional. Se adaptaría a la perfección a un fútbol competitivo en el que pudiera hacer brillar su poderío físico.