Inaudito: Neymar Jr. renunció al Carnaval, ¿guiño a Ancelotti por su nuevo estilo de vida?

En Brasil están alucinando con el cambio de comportamiento de Neymar Jr. Y no es para menos. El '10' regresó a los terrenos de juego el domingo por la noche en la Vila Belmiro. Llevaba dos meses de baja por una artroscopia en la rodilla izquierda, que le hizo perderse los diez primeros compromisos del Santos en este arranque de la temporada 2026.

Jugó la segunda mitad en la goleada del Peixe ante el Velo Clube (6-0), con la que su equipo evitó una catastrófica eliminación y confirmó la clasificación para los cuartos de final del Campeonato Paulista.

Mostró que estaba clínicamente recuperado y ofreció buenos minutos, con una asistencia incluida, ante un equipo muy flojo, que jugaba con diez y que acabó descendido en el torneo regional. Incluso superó un marcaje durísimo que estuvo a punto de enviarlo de nuevo a la enfermería.

Neymar Jr. regresó el domingo tras dos meses de baja / Raul Baretta/ Santos FC

El próximo compromiso de Neymar es el domingo, en partido a eliminatoria única, en el campo del Novorizontino, la gran sorpresa del Paulistao, que terminó en primer lugar de la fase regular.

El crack, por tanto, tenía la agenda vacía para hacer aquello en lo cual es un auténtico especialista: disfrutar del Carnaval, la mayor fiesta popular de Brasil.

Un lavado de imagen

El año pasado se armó el lío cuando acudió al Sambódromo de Río de Janeiro para ver el desfile de las escuelas de samba. Luego se supo que estaba lesionado. Aquel fue el primer contratiempo de una secuencia de problemas físicos que lo castigaron durante todo el curso.

Esta vez, Ney se quedó en casa, mientras su pareja, la influencer Bruna Biancardi, sí acudía al Sambódromo carioca para cumplir una serie de compromisos publicitarios. En ese mismo recinto, Carlo Ancelotti estuvo el domingo, mientras Ney jugaba con el Santos.

Para que no quedara ninguna duda de que el crack no había acudido a algún tipo de evento festivo, llegó a publicar una foto familiar y casera con dos de sus hijas.

Listo como es, Ney, que es el crack que mejor sabe utilizar las redes sociales, mandó un mensaje a quien debía recibirlo. Y este no es otro que su seleccionador, Carlo Ancelotti, empoderado por la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para decidir, sin ninguna presión interna, si se va a llevar o no al '10' a la Copa del Mundo.

Y Carletto, en cada entrevista en la que se le pregunta sobre el asunto que tiene en vilo al país, tiene una respuesta ya prefabricada: el único requisito, no solo para Neymar sino para todos los internacionales que deseen estar en el Mundial, es que estén en el cénit de su forma física. Este escenario no ha ocurrido aún con el exbarcelonista desde que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en octubre de 2023, jugando con Brasil en Montevideo, en un partido de clasificación mundialista.

Estar en el Mundial solo depende de él

El 'nuevo Neymar' tendrá que hacer algo más que no acudir al Carnaval para poder estar en la que es la última oportunidad en su carrera de participar en un nuevo Mundial.

Tener una vida privada algo más reglada es un buen principio, pero, sobre todo, necesitará jugar a alto nivel de forma recurrente y, para ello, deberá sortear todos los percances en forma de lesión muscular que está padeciendo.

A Neymar se le termina el tiempo. Ya se da por hecho que Ancelotti no lo llamará para la fecha FIFA de marzo, cuando Brasil hará una minigira por Estados Unidos, donde se enfrentará a Francia y Croacia, que fue su último verdugo en el Mundial de Qatar.

Después de este fin de semana, su próximo compromiso será en la cuarta jornada del Brasileirao. El jueves hay un Santos-Vasco da Gama en la Vila Belmiro, entre dos equipos en crisis, en zona de descenso y que solo han sumado un punto en tres partidos ligueros. Este será el primer encuentro del cruzmaltino sin la presencia de Philippe Coutinho, que decidió abandonar la entidad para cuidar de su salud mental.