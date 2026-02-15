La historia de Bruno Samudio, el hijo del exportero del Flamengo condenado por haber asesinado a su madre

Si hay un episodio escabroso en la historia del fútbol brasileño, este lo protagonizó Bruno Fernandes das Dores de Souza, un personaje excreable. Cuando era el portero titular del Flamengo, y uno de los ídolos de la 'torcida', ordenó un asesinato macabro, cuyos pormenores ponen los pelos de punta por su crueldad. La víctima fue Eliza Samudio, con quien había mantenido una relación sentimental, fruto de la cual nació un hijo, Bruno Samudio, que acaba de cumplir 16 años.

El portero Bruno, a quien muchos veían con calidad para postularse a ser llamado por la Seleçao, fue condenado a más de 22 años de prisión por homicidio, secuestro, detención ilegal y ocultación del cadáver de Eliza Samudio, la madre del joven, que en la época tenía 24 años. También fueron juzgados y condenados a penas de reclusión el grupo de amigos que ejecutó el asesinato.

Bruno fue detenido en 2013, tres años después del crimen. En 2019 pasó al régimen semiabierto y, desde enero de 2023, está en libertad condicional, lo que creó una gran indignación. Quince días atrás apareció en las afueras del Maracaná antes de un partido del Flamengo.

Bruno Samudio nunca ha tenido contacto con su padre y todo apunta a que ni lo tendrá. Sin embargo, acabó eligiendo su misma profesión: es portero. Calidad tiene, como lo demuestra haber conquistado la última edición del Campeonato Sudamericano Sub-15 celebrado en 2025. Tuvo un papel relevante y, en la final ante Argentina, llegó a atajar un penalti.

Esta semana, el Botafogo anunció que el guardameta, el mismo día en que cumplía los 16 años, firmó su primer contrato profesional, la edad mínima necesaria para este tipo de acuerdos, que no pueden tener una duración superior a tres años. "Un momento especial", anunció el club. La noticia ha tenido una gran repercusión en Brasil y fue muy celebrada en las redes sociales. No hay nadie que no desee el éxito personal y profesional de este chico, cuyo currículo viene marcado por una tragedia familiar.

Bruno durante su etapa como portero del Flamengo / @oficialbrunogoleiro

"Este es un momento muy especial para mí. Firmar mi primer contrato profesional con una entidad como el Botafogo es la realización de un sueño", indicó el cancerbero. "Estoy muy agradecido al club por la confianza y voy a seguir trabajando duro para mejorar cada día y ayudar al equipo a alcanzar nuevos objetivos", añadió Bruno Samudio, que forma parte de la plantilla del equipo Sub-17 de la Estrella Solitaria.

El Botafogo publicitó el acuerdo y elogió el desempeño y la progresión de uno de sus canteranos, sobre el cual tiene depositadas grandes esperanzas.

"La firma del primer contrato profesional de Bruno simboliza el reconocimiento a un trabajo construido con mucha dedicación dentro del club. Ha completado una temporada de alto nivel, siendo protagonista tanto con la camiseta del Botafogo como con la selección brasileña", ha expuesto el director de las categorías inferiores del Fogo, Augusto Oliveira.

"Esta firma refuerza nuestro compromiso de valorar a los futbolistas formados aquí y refleja lo que buscamos en la cantera: formar jugadores preparados, identificados con el club y listos para vestir la camiseta del Botafogo", ha remarcado el ejecutivo.

Bruninho Samudio se crió en el estado de Mato Grosso do Sul; empezó su carrera futbolística en la ciudad de Campo Grande. Su primer gran paso en la base fue fichar por el Athletico Paranaense, que cuenta con una de las mejores estructuras formativas del fútbol brasileño. De allí dio el salto al Botafogo en 2024 de la mano del coordinador de fútbol, Léo Coelho, con quien había coincidido en el Furacao.