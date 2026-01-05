Neymar padre revela el calvario de su hijo: "Mi hijo pensó en dejar de jugar al fútbol"

Neymar Jr. estuvo a un paso de arrojar la toalla y dejar el fútbol profesional. Fue en noviembre, cuando sufrió una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, que le obligó a pasar por el quirófano y de la que aún se recupera.

Quien lo ha revelado es Neymar Sénior en una extensa entrevista en el canal Rafa Tecla T, en YouTube, donde ha dado pormenores de la crisis por la que pasó el crack. “Fui a su casa y le pregunté cómo estaba y él, de repente, me dijo: ‘No aguanto más. Me operaré. Papá… ni siquiera sé si merece la pena hacerlo. Por mí, ya está’. “Cuando me dijo esto, le respondí: ‘¿Cómo que ya está? Mira, opérate y para, y el año que viene decidimos lo que vas a hacer’. Le dije: ‘Si quieres operarte y centrarte en tu recuperación el próximo año, yo estoy aquí contigo’”, ha expuesto el pai do craque.

La conversación ocurrió antes de que Neymar Jr. tuviera un diagnóstico oficial de su lesión en el menisco de la rodilla izquierda, aunque este había sido filtrado a algunos medios de comunicación, lo que afectó mucho anímicamente al jugador.

Neymar Jr. no levanta cabeza desde hace más de dos años / Mauro Horita/Ag. Paulistão

Según su padre, convenció a su hijo para seguir en activo motivándolo con el Mundial de 2026, donde, por cierto, no tiene aún una plaza garantizada, porque Carlo Ancelotti ha reiterado que solo lo convocará si está al 100% físicamente.

“Hay algunos por ahí que son muy ruidosos, muy poca gente, pero hacen muchísimo ruido, y quieren que renuncies… Mira, falta muy poco, tío. Son seis meses. Después de junio, julio, no sé si vamos a ganar o no. Pero yo sigo contigo. Creo que así cumplimos nuestra misión, seamos campeones o no, pero al menos tienes que estar en esto. No puedes aceptar lo que está haciendo esa gente. No puedes escuchar lo que viene de fuera”, le dijo su padre a Neymar Jr.

“Fue por un segundo que logré convencer a mi hijo”, ha explicado Neymar Sénior. Al día siguiente, todo volvió al cauce de la normalidad. El ‘10’ se probó en un entrenamiento, a pesar de sus molestias en la rodilla, y acabó jugando la recta final del Brasileirao, donde fue clave para la salvación del Santos en la recta final del Brasileirao 2025.

Ney marcó cuatro tantos, con un hat-trick incluido, y dio una asistencia en los tres triunfos consecutivos de las últimas tres jornadas, en las que jugó todos los minutos posibles. Los paulistas no solo confirmaron su presencia en la élite del fútbol brasileño, sino que también se clasificaron para disputar la Copa Sudamericana.

Neymar Jr. pasó por una artroscopia el día 22 de diciembre y, ahora mismo, está de baja realizando su recuperación en su mansión de Mangaratiba, en el litoral sur de Río de Janeiro. Renovó su contrato hasta diciembre. No hay fecha para su regreso.

El Santos, que dirige Juan Pablo Vojvoda, tiene su primer compromiso oficial de la temporada 2026 este próximo fin de semana, cuando arranca el Campeonato Paulista, el principal torneo regional de Brasil. El Peixe recibe el sábado en la Vila Belmiro al Novorizontino. La gran novedad de los santistas es el regreso de Gabigol, que jugará cedido durante todo el año por el Cruzeiro.

El inicio del Brasileirao se ha adelantado este año a causa del parón obligado por el Mundial de 2026. El miércoles 28 de enero, el Santos afronta ya la primera jornada visitando a la Chapecoense, uno de los recién ascendidos.