Hay lío en Brasil: Neymar Jr. desmiente a Ancelotti

A Neymar Jr. no le ha gustado quedarse fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti para la fecha FIFA de septiembre. Y el crack así lo expuso este domingo sobre el césped del estadio de Vila Belmiro donde, tras jugar 90 minutos, su Santos empató contra el Fluminense (0-0) en un partido del Brasileirao 2025 en el que el argentino Juan Pablo Vojvoda hacía su debut como técnico de los paulistas.

El crack tenía una espinita clavada por su ausencia y aprovechó la ocasión para expresar su malestar. Aseguró que no entró en la segunda lista de Carletto como seleccionador brasileño “por una decisión técnica” y añadió: “no creo que tenga nada que ver con mi condición física”.

La polémica ya está servida, la primera de gran calibre que Ancelotti tendrá que administrar al frente de la Canarinha. “Es la opinión del entrenador y la respeto. Ya que estoy fuera, solo nos queda animar a nuestra selección para que puedan hacer buenos partidos”, puntualizó.

Neymar, pues, seguirá sin cumplir su gran objetivo, el mismo por el que decidió anticipar su adiós del Al-Hilal —donde acabó de malas maneras con su técnico, el carismático portugués Jorge Jesus— y regresar al Santos: volver a la selección brasileña, en la que no actúa desde octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido disputado en el estadio Centenario, en Montevideo, contra Uruguay.

El italiano argumentó que no llamó al '10' a causa de los problemas físicos que estaba padeciendo. “Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen: todo el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”, dijo el lunes pasado, cuando dio la lista de convocados para las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, en las que la Canarinha, ya clasificada, recibirá a Chile el próximo jueves en Maracaná (Río de Janeiro) y, el día 9, jugará en El Alto (La Paz) contra Bolivia.

Aquel día, Ancelotti dijo que si el crack deseaba alguna explicación, al igual que Rodrygo, que tampoco entró en la lista, “si quieren, pueden llamarme, los dos tienen mi número de teléfono”.

Ney dio este domingo su versión de lo ocurrido: “Tuve un edema en el aductor. Fue una molestia, en realidad, y no fue nada grave, porque hoy jugué”, expuso.

“La jornada anterior yo no iba a jugar contra el Bahía de todas formas (estaba sancionado por acumulación de tarjetas), así que prefirieron apartarme de los entrenamientos para dejarme fuera, para poder recuperarme”, añadió.

A Ancelotti seguro que la prensa brasileña le preguntará por esta polémica declaración de Neymar en su próxima comparecencia pública, programada para el miércoles por la mañana en la Granja Comary (Teresópolis), un día antes de su debut como seleccionador en un estadio tan mítico como Maracaná.