Ya hay fecha para el regreso de un Neymar Jr. presionado y sin margen de maniobra

Neymar Jr. volverá a jugar. Por fin. Su regreso está programado para este domingo, en el Santos - Velo Clube, en la Vila Belmiro, en la última jornada de la fase regular del Campeonato Paulista.

El ‘10’ no actúa desde hace más de dos meses. La última vez que se vistió de corto fue el 7 de diciembre, en la jornada que bajaba el telón del Brasileirao 2025, en la que su equipo confirmó la permanencia tras un año agónico.

Después, el crack priorizó descansar: prefirió tomarse unos días de vacaciones, en los que visitó Estados Unidos acompañado de su pareja y unos amigos, y, quince días después, el día 22, pasó por una artroscopia en la rodilla izquierda. Con este cronograma se sabía que no estaría en el arranque del nuevo curso.

En este tipo de intervenciones, el período de recuperación se establece en cuatro semanas, aunque, al coincidir con el inicio de la nueva temporada en Sudamérica, lo más lógico es que se extendiera para que cogiera algo de fondo físico. Así ha acabado ocurriendo.

Durante el período de baja, la máxima de Neymar y del equipo de profesionales que trabajan para él ha sido la de no correr ningún tipo de riesgo y no pagar el pecado de la precipitación. El crack no tiene margen de maniobra, porque cualquier contratiempo podría apartarlo definitivamente del Mundial. Los plazos lo presionan.

Ney estaba previsto que regresara este miércoles en la tercera jornada del Brasileirao, en la que el Peixe, que solo suma un punto de seis posibles, visita al Athletico Paranaense. Lo que ocurre es que el encuentro se jugará en la Arena da Baixada, uno de los estadios que tienen césped artificial. Esta superficie castiga, y mucho, a las rodillas. Por este motivo, se ha pospuesto la vuelta hasta el fin de semana.

Neymar, en principio, será suplente ante el Velo Clube, uno de los peores equipos del Campeonato Paulista, que empezará la jornada en zona de descenso, y gozará de algunos minutos en el segundo tiempo. Todo lo que fuera salir de titular sería una sorpresa mayúscula. El Santos necesita obligatoriamente la victoria, y esperar una carambola de resultados, para entrar entre los ocho primeros clasificados y poder disputar los cuartos de final, que se jugarán a partido único.

El Peixe, pues, se juega el prestigio, porque no acceder a la segunda fase del campeonato regional sería un mazazo y una deshonra deportiva. Y, para Ney, no puede desaprovechar, a partir de ahora, ninguna posibilidad de jugar.

El ex del Barça necesita coger el ritmo de juego cuanto antes e intentar encadenar de forma sostenible varias actuaciones. El tiempo se le echa encima y, difícilmente, será llamado por Carlo Ancelotti para la fecha FIFA de marzo, cuando la Seleção jugará dos amistosos en Estados Unidos contra Francia y Croacia.

El técnico italiano, que aún no ha convocado a Ney, ha ido repitiendo como un mantra que, para estar con Brasil, es necesario que todos sus internacionales, sin excepción, estén en perfecto estado de forma, algo que no ocurrió con el crack desde febrero de 2025, cuando volvió al Santos tras su fallida aventura saudí en el Al-Hilal.