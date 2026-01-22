Ya hay fecha para el posible regreso de Neymar Jr.

La temporada ha empezado en el fútbol brasileño con la disputa de las primeras jornadas de los torneos regionales y el próximo miércoles arrancará el Brasileirao 2026, que se prolongará hasta diciembre, con un parón incluido durante el Mundial.

Neymar Jr., sin embargo, no pisará un terreno de juego en lo que resta del mes de enero. Aunque hay un gran hermetismo alrededor de la recuperación de la artroscopia a la que se sometió el 22 de diciembre en los meniscos de la rodilla izquierda, su vuelta ha tenido que posponerse algunas semanas.

Todo, en principio, transcurre dentro de la más absoluta normalidad, lo que ya es noticia, teniendo en cuenta el calvario de percances físicos que está atravesando el astro brasileño desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023, jugando con Brasil en Montevideo en un partido de clasificación para el Mundial.

El Santos había dejado entrever en un primer momento que Ney podría tener sus primeros minutos precisamente este jueves, en el clásico contra el Corinthians, que se juega en la Vila Belmiro y que corresponde a la cuarta jornada del Campeonato Paulista. Esta idea inicial fue descartada hace algunos días.

Neymar Jr. no quiere forzar. Sigue ejercitándose en doble sesión en el gimnasio, junto a su preparador físico y su fisioterapeuta particular. Aún no tiene el alta médica para poder realizar la fase final de su recuperación ya sobre el césped y poder integrarse al grupo bajo las órdenes del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Está descartada la posibilidad de que el ‘10’ tenga algunos minutos el próximo miércoles en el debut del Brasileirao 2026. El Peixe, que tiene como refuerzo estrella a Gabigol para esta temporada, visitará el feudo de la Chapecoense, que este año regresa a la élite del fútbol brasileño, y el césped de la Arena Condá es artificial.

De esta forma, si se cumplen los plazos más optimistas, Neymar podría disfrutar de sus primeros minutos el miércoles siguiente, día 4 de febrero, cuando el Santos disputará el clásico liguero contra el Sao Paulo en la Vila Belmiro.

El ‘10’, pues, cumplirá prácticamente dos meses en el dique seco. Su última actuación se remonta al 7 de diciembre, cuando confirmó la permanencia del Santos en la última jornada del Brasileirao 2025. El crack jugó con la rodilla izquierda maltrecha los tres últimos compromisos de su equipo, en los que sumó un pleno de tres triunfos clave para evitar el naufragio del descenso.

Luego, en lugar de pasar por el quirófano inmediatamente, prefirió irse de vacaciones con su pareja y unos amigos a Estados Unidos. Pospuso la artroscopia dos semanas, por lo que su regreso no ha coincidido con el inicio del curso futbolístico en este mes de enero.

La mirada puesta en el Mundial

Ahora, lo suyo es una lucha contra el reloj para convencer a Carlo Ancelotti de que lo convoque por primera vez. El técnico italiano ha sido muy claro con Neymar, y con todos los internacionales: para vestirse de verdeamarelo es necesario estar en plenitud física.

Carletto también ha expresado en varias ocasiones que la convocatoria para la fecha FIFA de marzo será fundamental. Para los amistosos que la Seleçao jugará contra Francia y Croacia en Estados Unidos quiere llevarse a todos los futbolistas que compondrán la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Neymar Jr. no ha logrado jugar con continuidad ni en los últimos meses en el Al-Hilal, en su fallida aventura saudí, ni en todo 2025 en el Santos. A partir de febrero, cualquier contratiempo en forma de lesión muscular puede apartarlo definitivamente del sueño de disputar el último Mundial de su carrera.