El Flamengo pasa página del 'no' de Thiago Almada con un fichaje ilusionante

El Flamengo pecó de soberbia. Daba por hecha la contratación de Thiago Almada, a quien consideraba un fichaje estratégico. Se valoraba el salto de calidad que imprimiría al equipo ahora que empiezan los meses decisivos de la temporada sudamericana y porque era el elegido para ir cogiendo el relevo de De Arrascaeta, la verdadera estrella del equipo, que, con 32 años, ya ha entrado en la fase final de su carrera.

De Thiago Almada se esperaba un rendimiento inmediato. Conoce Río de Janeiro, porque jugó en el Botafogo, donde ganó la Copa Libertadores y el Brasileirão en 2024, y también el fútbol brasileño. El acuerdo con el Atlético de Madrid iba por muy buen camino. Sin embargo, todo se torció a la hora de intentar llegar a un acuerdo salarial con los agentes del internacional argentino.

El Flamengo llegó a ofrecerle el mayor salario de la plantilla. Aun así, las negociaciones no avanzaban. El criticadísimo director de fútbol, el portugués José Boto, llegó a desplazarse a Buenos Aires, pero volvió a Río sin nada cerrado. Algo pasaba. La realidad es que el jugador había tomado la decisión de regresar al fútbol argentino y esperaba que River Plate alcanzara un acuerdo de traspaso, que podría rondar los 20 millones de euros.

El no-fichaje de Thiago Almada ha tocado el orgullo de la 'torcida' flamenguista, la mayor de Brasil. Y el club carioca intenta ahora otra incorporación, que también despierta mucha ilusión: Luiz Henrique.

Luiz Henrique estuvo en el último Mundial / afp

El exbético estuvo en el último Mundial gracias a sus buenas actuaciones durante la fase sudamericana de clasificación, aunque Carlo Ancelotti, de forma sorprendente, lo acabó relegando a un tercer escalón de preferencias. Casi no jugó. Cuando se lesionó Raphinha, el elegido para actuar en el extremo derecho fue Rayan (Bournemouth).

Después de una etapa de claroscuros en el Betis, Luiz Henrique relanzó su carrera en el Botafogo, donde tocó el cielo continental. Luego, acabó marchándose deprisa y corriendo al exilio forzado del Zenit de San Petersburgo cuando se vio relacionado con un supuesto caso de apuestas deportivas.

Con 25 años, seguirá con toda probabilidad dentro de los planes de Carlo Ancelotti en un nuevo ciclo mundialista de profunda renovación de la Seleção. A diferencia de Thiago Almada, con quien coincidió en el Botafogo, ha dado el 'sí, quiero' al Mengão, donde será titular indiscutible, ya que ni el ecuatoriano Gonzalo Plata ni el colombiano Jorge Carrascal se han asentado en el extremo derecho.

Thiago Almada rumbo al River Plate / SERGIO PEREZ

El fichaje se encuentra en la fase final de las negociaciones entre ambos clubes. Al margen de que el delantero llegue a tiempo para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el Flamengo tiene un hueso difícil de roer ante el Cruzeiro, los cariocas irán hasta el final con su contratación.

Luiz Henrique puede convertirse en el segundo mayor fichaje de la historia del Mengão, superando el de Samuel Lino, que llegó del Atleti en 2025 por 31,5 millones de euros más variables, y quedando solo por detrás de la locura de Lucas Paquetá, incorporado en el último mercado invernal procedente del West Ham por 42 millones de euros.