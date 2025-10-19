El exfutbolista mexicano Omar Bravo (45 años), del Dépor a la cárcel: Enviado a prisión por abuso infantil y retirado de la historia de Chivas

Corría el año 2008 cuando el Deportivo de la Coruña presentaba a su último fichaje, el mexicano Omar Bravo, uno de los emblemas de Chivas que llegó a España en su mejor momento. Pese a ello, no terminó de funcionar y solamente sumó tres goles y una asistencia en 21 partidos en Galicia.

Aunque se retiró en 2020, el exfutbolista ha vuelto a ser noticia después de que la policía mexicana le arrestara el domingo pasado por un presunto "abuso sexual infantil agravado" a la hija de 17 años de su pareja durante los últimos seis años.

Omar Bravo / EFE

De salir culpable, Bravo podría asumir una sentencia de entre cinco y 10 años encarcelado, aunque previamente deberá permanecer entre rejas un mínimo de seis meses, ya que es considerado un peligro para la sociedad o el proceso judicial, como indica la ley judicial en el país centroamericano.

En contra del deportista hay un carrusel de 42 capturas de pantalla que la parte acusatoria presentó ante el juez con conversaciones entre Bravo y la menor, además de un vídeo: "Existen mensajes donde se aprecia que el sujeto realizaba estos actos erótico-sexuales con la menor", indica la defensa de la víctima encabezada por el abogado Juan Soltero.

Chivas elimina a Omar Bravo de su historia

Dada la gravedad de las acusaciones, el principal club donde consiguió triunfar, Chivas de Guadalajara, ha decidido tomar cartas en el asunto y empezar a borrar cualquier imagen de Omar Bravo de su historia.

Según mostraron algunos visitantes al museo de la entidad, la presencia del futbolista ha quedado reducida a cero y el espacio dedicado a homenajear su etapa como rojiblanco ha sido sustituido por otros elementos, como las camisetas que lucieron en 2011 los mexicanos y el FC Barcelona en un partido amistoso que se saldó por 4 a 1 a favor del club catalán.

Dicha decisión ha suscitado críticas en algunos medios, como la del periodista David Faitelson, que defiende no juzgar al exjugador antes de que la justicia tenga un veredicto definitivo.

Más allá de lo visible, Bravo también ha sido eliminado de sus funciones de embajador de la sede de Guadalajara para el próximo Mundial 2026 que se celebrará entre México, Estados Unidos y Canadá.