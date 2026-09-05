Esperpento Neymar Jr.: vuelve a romperse, entra en cólera y dispara contra el propio Santos

Neymar Jr. no logra romper el bucle en el que vive instalado desde que regresó al Santos en febrero de 2025. No hay forma de que consiga driblar las lesiones musculares, que están impidiéndole jugar con regularidad.

Su último KO ha venido con polémica incorporada, que él mismo ha generado. Ney se rompió el miércoles en el clásico Santos-Palmeiras (0-0), de la vuelta de los cuartos de final de la Copa do Brasil. El encuentro se jugaba en la Vila Belmiro, el feudo santista, donde Ney sí jugó, a diferencia de la ida, donde su equipo fue vapuleado por 3-0, porque el Allianz Parque tiene césped artificial, superficie en la que no juega a causa de sus problemas en la rodilla, algo que también le ocurrió a Luis Suárez durante su estancia en el Gremio.

Neymar Jr., un 2026 para olvidar / Tom Weller/dpa

Desquiciado en las redes sociales

Ney sintió unas molestias en el minuto 40, aguantó hasta el descanso, cuando fue sustituido por Rony. Al día siguiente, el 'craque' apareció en las redes sociales y cargó con dureza contra el propio Santos en un mensaje muy subido de tono. "Quería felicitar a nuestro responsable del campo de Vila Belmiro. Ayer fue el peor césped que ha tenido Vila Belmiro, lleno de agujeros porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble! Además de jugar contra el rival, jugamos contra el campo. Y, para colmo, hacemos más fuerza en los arranques y las frenadas durante la carrera porque el campo está irregular. No fue casualidad que tres jugadores sintieran molestias en la primera parte. Enhorabuena, ¿eh? Un trabajo de mierda, estupendo", indicó. Y, claro, el lío ya estaba montado. Uno más.

El exblaugrana Arthur Melo, una petición de Ney, en su presentación dijo que su amigo tenía razón, aunque el ex de la Juventus no estaba inscrito para la Copa do Brasil. Fueron críticas realizadas a partir de percepciones desde la grada.

No forzará para volver

Luego, vino lo peor. Los exámenes de imagen constataron una ruptura muscular de grado dos en el recto femoral de la pierna derecha de Ney. Estará de baja entre seis y ocho semanas. Un mazazo.

En el Peixe ya se da por descontado que estará dos meses de baja y que su reaparición se producirá solo en noviembre, en la recta final de un Brasileirão en el que el conjunto paulista, como ya le ocurrió en la temporada anterior, está en una férrea lucha para dejar atrás la zona de descenso a la Serie B, que conforman las cuatro últimas plazas de la clasificación.

Con el histórico reciente de lesiones musculares, tanto su staff como el departamento médico santista ya han descartado que el '10' pueda acelerar y forzar el proceso de rehabilitación, porque ya ha sufrido otras rupturas en el mismo músculo.

Neymar Jr. no levanta cabeza / EFE

Una recaída podría suponer decir adiós a la temporada, que termina en la primera semana de diciembre, y, por tanto, poner el punto final a su segunda etapa en el Peixe, porque Neymar Jr. no tiene ninguna intención de renovar el contrato que expira a finales de año.

Traducido en número de partidos, Ney va a perderse seguro once encuentros, nueve en el Brasileirão y dos que corresponden a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro, que empieza ya a disputarse la próxima semana. El Galo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, es el claro favorito, atraviesa un momento de forma espectacular y acumula, entre todos los torneos, una racha de catorce encuentros de imbatibilidad y está eufórico tras eliminar esta semana a su eterno rival, el Cruzeiro, en los cuartos de final de la Copa do Brasil.

Esta es la octava lesión que sufre Neymar Jr. en esta etapa en el Santos, que se inició en febrero de 2025. Si se suman los dos meses previstos en este nuevo percance, el 'craque' habrá estado apartado de los terrenos de juego unos 925 días, lo que significa casi diez meses en el dique seco. Verlo para creerlo.