Doble quebradero de cabeza para Ancelotti, más allá de Neymar Jr.

Los dos laterales y el '9', posiciones en las que Brasil tradicionalmente siempre había tenido futbolistas indiscutibles y de referencia mundial, son las demarcaciones que Carlo Ancelotti aún no ha definido para el Mundial 2026, que empieza en menos de cien días.

Los problemas se le acumulan al técnico italiano. Estos últimos días han sido negros para la Canarinha. Rodrygo, que era el falso '9' de la Seleção, estará de baja al menos un año.

Mientras la opinión pública debate sobre si Neymar Jr. debe tener o no una oportunidad, y el 'craque' sale a las redes sociales a lloriquear por las críticas recibidas, a Carletto lo que le preocupa de verdad son los contratiempos que han tenido en los últimos días dos laterales con los que cuenta de cara a la Copa del Mundo.

Neymar, si va al Mundial, lo hará como suplente de lujo. Por mucha estrella mediática que sea, su aportación deportiva, a priori, está llamada a ser testimonial. Con la definición de los laterales, aquí Carletto tiene un tema de fondo, que ahora tiene su origen en la Ligue 1.

El Mónaco pagó un precio muy alto en su última victoria liguera contra el PSG, de Luis Enrique (1-3), en pleno Parque de los Príncipes. La alegría quedó empañada porque sus dos laterales brasileños se rompieron.

El que se llevó la peor parte fue, sin duda, Vanderson, que sufrió una ruptura en la parte posterior de su pierna izquierda. El ‘Avión’ será operado en Finlandia y estará tres meses de baja, lo que prácticamente lo aparta de la cita mundialista, teniendo en cuenta que Ancelotti dará la lista definitiva el día 19 de mayo.

Vanderson y Caio Henrique, los dos laterales brasileños del Mónaco / SPORT.es

Los dos laterales derechos con los que contaba Ancelotti están KO: el madridista Éder Militão, que lleva cuatro meses de baja por la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y ahora Vanderson.

Wesley, que en la Roma está jugando por la izquierda, y el veterano Danilo, que ha perdido protagonismo en el Flamengo, se presentan como opciones. Todo está abierto en esta posición.

Lo de Caio Henrique es muchísimo menos preocupante. Su lesión muscular en la parte posterior de la pierna derecha lo apartará de los terrenos de juego, como mucho, cuatro semanas. Un contratiempo menor, al lado del de su compañero, que tiene como consecuencia directa que no pueda estar ahora en marzo en la minigira de la Canarinha por Estados Unidos, donde se enfrentará a Francia, no se sabe si con Mbappé o sin él, y a Croacia.

El lateral paulista, a quien el Barça mantiene en su radar, tiene una plaza casi asegurada para estar en el Mundial. Lleva una temporada jugando a un gran nivel y sus dos competidores se han desinflado: Alex Sandro, a sus 35 años, está en plena decadencia en el Flamengo, donde es suplente, y Douglas Santos, una apuesta de Ancelotti, está prácticamente olvidado en el Zenit de San Petersburgo.