El día D para Neymar Jr.: todo o nada

Hacía 24 años que no había semejante expectación en Brasil por el anuncio de qué futbolistas irán al Mundial con la Seleção. En 2002, el debate estaba centrado en si estaría Romário o no: al final, Luiz Felipe Scolari lo dejó fuera... y la Canarinha acabó ganando el 'Penta', el último título que ha conquistado Brasil. Aquel día, 'torcedores' quisieron linchar a Felipão en las calles de Río de Janeiro.

Hoy seguro que no habrá intentos de agresión. Todo se reduce a saber si Carlo Ancelotti indultará o no a Neymar Jr., a quien nunca ha convocado en los doce meses que lleva como seleccionador, y lo incluirá entre los 26 internacionales que estarán en el Mundial norteamericano.

Carlo Ancelotti: “El Mundial lo ganará el equipo más resiliente” / X

La incógnita, convertida en un debate nacional que ha polarizado al gigante sudamericano, quedará resuelta a partir de las 17 horas locales (las 22 h, horario peninsular español), cuando dé inicio el faraónico evento que ha organizado la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) en el Museu do Amanhã, obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, localizado en la zona portuaria de Río de Janeiro. El evento será televisado por casi todos los canales del país y hay más de 700 periodistas acreditados. Lo que otras selecciones han resuelto con un vídeo, en Brasil se ha montado como un show.

La última semana, periodistas influyentes con buenas fuentes en el corazón de la Seleção publicaron en los portales GE, del Grupo Globo, y UOL, que era "improbable" que Ney obtuviera la absolución y participara, a sus 34 años, en su cuarta y última Copa del Mundo.

Puede haber un giro de guion. En los últimos días, sin embargo, ha aumentado muchísimo la presión interna sobre Carlo Ancelotti. Todos los internacionales, al unísono, en sus diferentes entrevistas exclusivas y comparecencias públicas, le han pedido, con más vehemencia unos que otros, que se lleve a Ney.

El ahora '10' del Santos, por millones de haters que tenga en su propio país, cuenta con el apoyo del vestuario canarinho y de los grandes tótems del fútbol brasileño: Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Cafú, Roberto Carlos...

Hoy, 18 de mayo, nadie puede asegurar si Carletto ha dado o no el brazo a torcer. Ayer, el técnico italiano se desplazó a Curitiba para ver en directo el Athletico Paranaense-Flamengo, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible convocatoria del central Léo Pereira, que ya estuvo en la última fecha FIFA, y del '9' Pedro, a quien Tite ya se llevó a Catar 2022, pero que aún no ha sido llamado por Ancelotti.

Neymar, un domingo para olvidar

El día antes de la convocatoria de Brasil acabó siendo una jornada nefasta para Ney. El Santos disputó su partido del Brasileirão en São Paulo, en el estadio del Corinthians, para que el 'craque' se diera un baño de masas. El rival, el Coritiba, recién ascendido, invitaba a confirmar el resurgimiento del equipo que entrena ahora Cuca.

Cuando rodó el balón empezó la tragedia... el Coritiba ya ganaba 0-3 al descanso, resultado que acabó siendo definitivo. El Peixe, sin poder de reacción, aún tuvo una expulsión en el segundo tiempo y su central Luan Peres fue retirado en ambulancia tras recibir un balonazo en la cara.

Neymar Jr. tuvo una actuación muy apagada en la derrota del Santos FC / Raul Baretta/ Santos FC

La actuación de Ney fue muy discreta, incapaz de comandar una posible remontada. Suspendió, al igual que Gabigol, que solo jugó el segundo tiempo, con una aportación nula.

Para empeorarlo todo, Neymar, involuntariamente, protagonizó un espectáculo esperpéntico. El cuarto árbitro señaló su dorsal para ser sustituido y dar entrada a Robinho Jr. En aquel momento, el '10' estaba fuera del terreno de juego, siendo atendido delante del banquillo por un fisioterapeuta. Se quejaba de molestias en uno de sus gemelos.

El tema es que el Santos no indicó el cambio de Neymar. Hubo un error, pero, después del fallo, el cuarteto arbitral no quiso echarse atrás. El 'craque', muy listo, enseñó a la cámara de televisión más cercana el papel que el Santos había dado al cuarto árbitro indicando el cambio... en el que no aparecía su dorsal. Lo nunca visto. Neymar, cabreado y desesperado, no pudo continuar jugando.