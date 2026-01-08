El dato que expone el declive de un Neymar Jr. que no levanta cabeza

Neymar Jr. empieza el 2026 como terminó el 2025: lesionado, luchando contra el reloj para convencer a Carlo Ancelotti de que se lo lleve al Mundial de 2026 y con el peso de la mochila de arrastrar más de dos años de lesiones encadenadas.

La caída a los infiernos de Ney es pública y notoria. Nunca volvió a recuperar el mismo tono competitivo tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023, jugando con Brasil en Montevideo, en un partido de clasificación para la Copa del Mundo.

Desde entonces, su carrera se ha visto marcada por un sinfín de percances físicos que le impiden jugar con asiduidad. Sigue sin ver la luz al final del túnel. El regreso al Santos, que se materializó en febrero del año pasado, no sirvió para relanzar su carrera. Su padre desveló esta semana que llegó a plantearse la retirada.

En diciembre, salvó al Peixe del descenso en la última jornada y, después, pasó por el quirófano. Fue sometido a una artroscopia en el menisco de la rodilla izquierda, de la cual aún se recupera. Todavía no hay una fecha oficial para su regreso.

Por este motivo, el crack se perderá el inicio del Campeonato Paulista, el principal torneo regional de Brasil, que comienza este próximo fin de semana y que representa el pistoletazo de salida de la temporada 2026.

Reflejo de toda la inestabilidad que ha rodeado a Neymar en los últimos años es la drástica devaluación de su valor de mercado. Para quien protagonizó la mayor transacción de la historia del fútbol —los 222 millones de euros que el PSG desembolsó en el verano de 2017 para pagar su cláusula de rescisión con el Barça—, a las puertas de cumplir los 34 años, la estrella santista apenas está tasada en 10 millones de euros.

Y este registro supone, según ha publicado el diario Lance!, que ni siquiera acceda al top-10 de los futbolistas más caros del Campeonato Paulista, una competición que, conviene no olvidar, es regional y no nacional.

Ney sigue atrayendo publicidad, flashes y cámaras. Es, tal vez, la mayor figura mediática del gigante sudamericano, pero esa notoriedad no se traduce en un rendimiento que cautive sobre el césped, lo que le está penalizando.

El rugido de Tigrinho

Llama la atención que quien encabece el ranking de los futbolistas más valiosos del Paulistão sea ni más ni menos que Vitor Roque, tasado en 35 millones de euros, diez ‘kilos’ más de lo que pagó el Palmeiras al Barça en febrero del año pasado por su contratación.

Tigrinho, que marcó 24 goles con el Verdão en 2025, cotiza claramente al alza y lucha por ir al Mundial de 2026, después de haber sido convocado por Ancelotti en la fecha FIFA de noviembre.

Vitor Roque triunfa en el Palmeiras / @PALMEIRAS

En segundo lugar aparece otro ‘9’, Yuri Alberto, que en 2025 ganó el Campeonato Paulista y la Copa do Brasil con el Corinthians, con un valor de 22 millones de euros. A sus 24 años, su futuro apunta a Europa. En el podio de los más caros aparece un tercer delantero centro: el argentino Flaco López, que forma dupla de ataque con Vitor Roque en el Palmeiras, con 20 millones.

Le siguen otro palmeirense, Andreas Pereira, con 15 millones de euros; Breno Bidon, el centrocampista de 20 años del Corinthians, con 14 ‘kilos’, el mismo valor que el lateral izquierdo uruguayo del Palmeiras, Joaquín Piquerez.

Su compatriota en el Verdão, el extremo Facundo Torres, está valorado en 13 millones, mientras que el argentino Garro, el enganche del Corinthians, alcanza los 12, los mismos que los palmeirenses Paulinho y Mauricio, que completan el top-10.

Para encontrar a Neymar Jr. hay que descender hasta la 15.ª posición, con un valor de 10 ‘kilos’, empatado con los palmeirenses Raphael Veiga y el canterano Allan, y con el guardameta titular del Corinthians, Hugo Souza, internacional absoluto con Brasil.

Neymar está en clara caída libre. No es el único solista devaluado. Memphis Depay, que tiene el mayor salario del fútbol brasileño, fue clave en la consecución de los dos títulos del Corinthians en 2025, pero su valor de mercado apenas alcanza los 8 millones de euros.

Memphis Depay celebra el gol que dio la Copa do Brasil al Corinthians / Andre Coelho

En una situación parecida está Gabigol, el fichaje estrella del Santos para esta temporada. El ‘9’, que lo ganó todo con el Flamengo, arrastra dos años muy aciagos: el último con el rubronegro carioca y el primero con el Cruzeiro, que ha decidido cederlo este curso por su incompatibilidad con Tite, exseleccionador brasileño. A los 29 años, su tasación se ha desplomado hasta los 4 millones de euros.

En el top-15 llama poderosamente la atención que no aparezca ningún jugador del São Paulo, que entrena Hernán Crespo y que en este 2026 ni siquiera disputará la Copa Libertadores. Su estrella, Lucas Moura, de la generación de 1992 como Neymar Jr. o Philippe Coutinho, tampoco logra salir del pozo de las lesiones. Su valor de mercado es de apenas 2,5 millones de euros.