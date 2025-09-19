El dato que confirma la resurección de Vitor Roque

Vitor Roque está 'on fire'. El exdelantero centro del Barça, de 20 años, atraviesa quizás el mejor momento de su carrera profesional. Es el futbolista que marca las diferencias en el Palmeiras, un equipo hecho a golpe de talonario para optar a los grandes títulos de la temporada: la Copa Libertadores y el Brasileirao, donde mantiene un mano a mano con el Flamengo.

Son siete goles (más cuatro asistencias) de Tigrinho en los últimos ocho encuentros con el Verdao. Un registro nada menor, porque iguala los tantos que logró en su etapa en el Betis, donde actuó, cedido por el Barça, en 33 partidos entre septiembre de 2024 y febrero de este año.

La última semana de Tigrinho ha sido simplemente espectacular. El sábado, jugando en casa, en el Allianz Parque, marcó el primer hat-trick desde que se profesionalizó en el Cruzeiro a finales de 2021. Fueron tres goles en la primera mitad, en el rotundo triunfo palmeirense contra el Internacional de Porto Alegre (4-1).

De esta forma, el joven ariete llegó a las ocho dianas en el Brasileirao, donde aún está lejos del artillero de la competición, Kaio Jorge (Cruzeiro), convocado por Carlo Ancelotti en la última fecha FIFA, y que contabiliza 15 tantos.

Y en la madrugada del miércoles al jueves, en la que ha sido la mejor actuación en años del Palmeiras, Vitor Roque marcó el segundo gol del Verdao que ponía el 0-2 ante River Plate, en un Monumental lleno hasta la bandera, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Contra las cuerdas, el conjunto del Muñeco Gallardo sobrevivió en la eliminatoria con un tanto de Martínez Quarta en el minuto 89.

La próxima semana será la vuelta en Sao Paulo, donde, a tenor de lo visto en Buenos Aires, los paulistas son muy favoritos para alcanzar las semifinales, en las que se medirán al vencedor de la eliminatoria entre la LDU y el Sao Paulo FC.

Este último tanto de Vitor Roque, que finalizó una gran jugada colectiva ejecutada con inteligencia, mostró el nuevo escenario táctico que ha permitido su resurgimiento. Su técnico, el portugués Abel Ferreira, ha encontrado la tecla y ya lleva varios partidos alineando un ataque con sus dos '9': Tigrinho y Flaco López, quien lo asistió en esta acción. El argentino, que actúa por detrás del exblaugrana como un segundo atacante, era muy criticado por la 'torcida' palmeirense, pero en la última fecha FIFA Lionel Scaloni lo convocó para la doble jornada que cerró las eliminatorias sudamericanas.

Vitor Roque tiene un socio de confianza y ha encontrado un hábitat táctico que potencia sus virtudes, en un momento de la temporada en el que ha recuperado toda la autoestima perdida tras su traumático paso por el fútbol español y una difícil adaptación al Palmeiras, donde pasó por el Mundial de Clubes en Estados Unidos sin ver portería.

Partido a partido, Tigrinho va recogiendo elogios y apoyos para que Ancelotti lo convoque en las tres listas que quedan antes de que el italiano dé la definitiva para el Mundial 2026.