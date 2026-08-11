El culebrón Memphis Depay acaba con un desenlace inesperado

Brasil siempre ha producido las mejores telenovelas, con todo el respeto hacia los culebrones venezolanos y mexicanos. Y, como mandan los cánones de los folletines audiovisuales, el punto álgido de la trama se guarda siempre para el último capítulo, donde hay varios giros de guion que mantienen en vilo al espectador.

Es exactamente lo que ha ocurrido la tarde de este martes en Brasil, cuando el Corinthians, que llevaba semanas negociando con su estrella Memphis Depay, ha decidido darle un portazo en las narices. El Timão ha decidido no renovar al delantero neerlandés, que no volverá a enfundarse la '10' albinegra.

Memphis Depay con la camiseta de Corinthians / SPORT

El ex del Barça llegó la semana pasada a São Paulo, estuvo incluso presente en uno de los palcos de la NeoQuímica Arena, la cadelera corinthiana construido para el Mundial 2014, donde presenció la eliminación en los octavos de final de la Copa do Brasil ante el Internacional, de Porto Alegre. Colocó varias imágenes y vídeos en sus redes sociales donde aparecía entrenando en el gimnasio, transmitiendo el mensaje de que estaba listo para regresar en cuanto estampara la firma en el nuevo contrato.

Hubo entente entre las dos partes

Lo curioso de la historia es que se llegó a un acuerdo entre las dos partes. Luego, se encallaron las conversaciones con los flecos finales. Después, todo volvió a encauzarse positivamente. Sin embargo, quien tenía la última palabra era el presidente, Osmar Stabile, que empezó a dilatar el anuncio de la renovación, lo que fue interpretado como una posibilidad de dar marcha atrás.

Varias informaciones de la prensa paulista señalaron que el dirigente era quien no quería la continuidad del ex del Barça, una decisión que encontraba rechazo interno en amplios sectores del consejo directivo.

Al final, Osmar Stabile, que está en una situación de precariedad institucional por los gravísimos problemas que atraviesa la entidad, se ha salido con la suya. Y, este martes, el club informó de la decisión en un comunicado.

Memphis Depay era muy querido por la 'torcida' del Timão / Instagram

"Esta decisión se ha tomado única y exclusivamente teniendo en cuenta la situación financiera de nuestra institución, que exige mantener un estricto equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles", expresa la entidad, que lo argumentó exponiendo que: "Ante las obligaciones financieras actuales y futuras del Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de esta magnitud no sería compatible, en estos momentos, con el equilibrio financiero que debemos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución".

El club reconoce que el proceso de negociación "se prolongó más allá del plazo habitual", pero indica que se debió "principalmente al hecho de que estábamos tratando con un futbolista diferencial".

El cabreo de la afición

La noticia, como no podía ser de otra manera, ha caído como una bomba en la Fiel, la fanática 'torcida' corinthiana, que apostaba mayoritariamente por la continuidad del neerlandés, que ha conectado desde su llegada en septiembre de 2024 con la idiosincrasia del Timão.

Gaviões da Fiel, la principal 'torcida organizada' del club, ya ha anunciado que la próxima semana organizará "una gran ola de protestas" contra la presidencia, la directiva y "todos aquellos que están perjudicando al Corinthians". Vienen días muy calientes.

La no continuidad de Depay ha sido anunciada dos días antes de que el Timão afronte la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Rosario Central, en el estadio Gigante de Arroyito. El técnico, Fernando Diniz, contaba con la permanencia del neerlandés para poderlo tener en este decisivo encuentro, donde no estará Yuri Alberto, el '9' titular, por una lesión muscular.

Una etapa con títulos

A Memphis no le queda otra que buscarse un nuevo destino. El '10' quería continuar en el club. Las especulaciones ya se han disparado, no solo sobre qué equipo fichará, sino también sobre cuál será su actitud con relación al Corinthians, que aún le debe 7 millones de euros en salarios atrasados.

Deportivamente, la estancia de Depay en el Timão puede catalogarse como un éxito. Ayudó a recuperar la autoestima colectiva y ganó tres títulos: el Campeonato Paulista 2025, derrotando al archirrival Palmeiras en una final frenética a doble partido; la Copa do Brasil 2025, coronándose en pleno Maracaná, y la Supercopa do Brasil 2026, doblegando al Flamengo en un solo partido. Ha disputado 79 encuentros con el conjunto paulista, en los que ha marcado 20 goles y ha dejado imágenes icónicas.