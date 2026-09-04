El Brasileirão bate el récord de extranjeros: ¿qué está ocurriendo?

Con el fichaje por parte del Vasco da Gama del mediocampista argentino Alan Lescano, de 24 años, procedente de Argentinos Juniors, el Brasileirão pasa a contar con 167 futbolistas extranjeros en los veinte clubes de la Serie A. Esta cifra supera el récord anterior de la temporada 2025, que registró 157 foráneos, según datos de Transfermarkt. La tendencia es que este número aumente aún más, ya que la ventana para realizar nuevas contrataciones se extiende en Brasil hasta el próximo viernes 11 de septiembre.

En 2003, cuando el Brasileirão abandonó los play-offs y pasó a disputarse bajo el sistema de dos vueltas, los clubes solo podían utilizar simultáneamente a tres jugadores de otras nacionalidades. A partir de 2014, esta cifra aumentó a cinco y, en 2023, subió a siete. Un año después, en 2024, tras la aprobación unánime de las entidades, el límite pasó a ser de nueve futbolistas extranjeros convocados por encuentro.

Flaco López, el argentino que estuvo en el último Mundial, juega en el Palmeiras / X

Actualmente, el país que más jugadores extranjeros aporta a Brasil es el vecino Argentina, con 48 'hermanos', como irónicamente son conocidos. Le siguen Uruguay, con 31; Colombia, con 27; Paraguay, con trece; y Ecuador, con diez. El factor sudamericano es preeminente.

También llama la atención el aumento de jugadores procedentes de Europa y África: 29 en total, dieciocho europeos y once africanos. Entre los europeos, el récord corresponde a los portugueses, con siete futbolistas, seguidos por italianos y españoles, con tres cada uno.

Memphis Depay, el ex del Barça es ídolo en el Corinthians / Sebastiao Moreira / EFE

Atraer talento para suplir las ventas

"Con el flujo cada vez mayor de futbolistas brasileños que se marchan al extranjero, Brasil también ha pasado a asumir un papel más fuerte como comprador. La necesidad de reemplazar estas salidas aumentó considerablemente en la última década, haciendo que jugadores de Sudamérica, Centroamérica y también de mercados como Europa y África sean cada vez más solicitados por los clubes brasileños. Es un movimiento natural de oferta y demanda que acompaña una tendencia mundial", comenta Roger Machado, entrenador y profesor de CBF Academy.

De Arrascaeta, el internacional uruguayo es el crack del Flamengo / EFE

"Al mismo tiempo —añade el que ha sido técnico del São Paulo en este curso—, es necesario tener cuidado para que este crecimiento no comprometa la formación y el desarrollo de los jugadores brasileños. Cada país busca proteger su mercado interno de acuerdo con sus necesidades, y creo que este también debe ser un punto de atención para el fútbol brasileño".

Claudio Fiorito, presidente de P&P Sport Management Brasil, especializada en la gestión de la carrera de futbolistas, indica: "Brasil ha vuelto a ser un escaparate atractivo. Los clubes de aquí han conseguido ofrecer buenos contratos y una proyección deportiva que sigue siendo estratégica. Para muchos jugadores jóvenes, quedarse o regresar significa jugar a un alto nivel, estar más cerca de la selección y, además, garantizar seguridad financiera, algo que en el pasado parecía estar reservado únicamente al fútbol europeo".

Los clubes están mejor estructurados

Por su parte, Alexandre Frota, CEO de FutPro Expo, evento inédito orientado a los negocios en el fútbol y que en su última edición tuvo la participación estrella del director de fútbol del Barça Deco, expone que: "en los últimos años, el fútbol brasileño dejó de ser únicamente un exportador de talentos y pasó a posicionarse también como un mercado estratégico dentro de la cadena global del deporte. Hoy, los clubes están más organizados, las competiciones son más estructuradas y la exposición internacional es mucho mayor".

Saúl Ñíguez juega en el Flamengo desde mediados de 2025 / instagram

El ejecutivo considera que "Brasil se ha convertido en un escaparate atractivo para jugadores de diferentes países, que encuentran aquí competitividad, visibilidad y potencial de revalorización".

Marcos Casseb, socio de Roc Nation Sports Brazil, que gestiona la carrera de cientos de futbolistas, entre ellos, el del blaugrana Marc Bernal, deja claro que existe una demanda real de calidad competitiva, pero que esta se ve amplificada por la normativa que facilita la llegada de extranjeros y por los factores financieros y de visibilidad del mercado brasileño.

"Es el resultado de una combinación de competitividad y aprovechamiento de oportunidades de mercado. La búsqueda de una liga más competitiva, de títulos continentales y de resultados inmediatos hizo que Brasil mirara más hacia el exterior, y el beneficio obtenido con la revalorización de jugadores extranjeros es, en la mayoría de los casos, mucho mayor que el de los brasileños", explica.

Brasil, un trampolín para los vecinos sudamericanos

Para Casseb, un detalle importante que debe destacarse es la visibilidad que Brasil ofrece a estos jugadores sudamericanos. Según él, a diferencia de las principales ligas europeas, Brasil no es el destino final de gran parte de ellos: "Brasil —expone— es, en la mayoría de los casos, un mercado intermedio, especialmente para aquellos que tienen éxito aquí. Otro factor importante es que Brasil, proporcionalmente, no paga tanto por los jugadores sudamericanos como la Premier League, por ejemplo, lo que facilita su posterior venta. Los grandes clubes brasileños no tienen tantos competidores en el continente como los ingleses, que compiten con clubes como Barcelona, Real Madrid, Bayern, PSG, entre muchos otros".

Kevin Vivero, el colombiano del Ath. Paranaense es el artillero del Brasileirão / @athletico

Casseb, que cuenta con veinte años de experiencia en el mercado de transferencias, también entiende que muchos jugadores sudamericanos consideran que jugar en Brasil es una buena oportunidad para llegar a sus respectivas selecciones.

"Yo diría que, dentro del ecosistema sudamericano, no es exagerado afirmar que Brasil ejerce hoy un papel similar al de la Premier League en relación con la periferia europea. Atrae, desarrolla, expone y vende mejor. Un ejemplo es que el Brasileirão tuvo más jugadores convocados a la selección de Uruguay que la propia liga inglesa en determinado momento de las Eliminatorias, lo que demuestra que jugar en el país otorga relevancia futbolística a nivel continental", señala.

Según Moisés Assayag, socio director de Channel Associados y especialista en finanzas deportivas, este escenario no es fruto de la casualidad: "la evolución de los ingresos de los clubes brasileños en los últimos años, especialmente a través de los derechos televisivos y los patrocinios, creó un nuevo nivel de inversión. Hoy, los equipos brasileños pueden negociar e incluso competir con clubes europeos por jugadores de alto nivel, algo impensable hace menos de una década", explica.

Assayag, quien también destaca la importancia de un mercado interno más estructurado en comparación con muchos de sus vecinos sudamericanos, hasta el punto de que los patrocinios y premios en Brasil superan ampliamente los valores equivalentes en Argentina y otros mercados de Sudamérica.