¿Por qué Boca está de moda? Maradona, Rosalía, arte xeneize y una rivalidad de barrio

"¿Qué pasa si ahí, donde ves un partido de fútbol, hay más que eso? Cada vez que llego a La Boca, ya no me acuerdo qué hago ni qué pienso, si trabajo o estudio. Yo ya no sé nada. Soy de Boca, luego existo. No tengo idea de qué hay, pero sí sé con certeza que hay algo ahí, y que me atraviesa. Y sé que ninguna de las personas que están ahí sabe tampoco bien que es ese "algo", y si ese "algo" se terminará en algún momento o si recién arranca. O si va a ser solo un partido, un tiempo, un entretiempo, un tiempo más, un día, un mes, un año o toda la vida".

Ese "algo" del que habla Camila Rabinovich, creadora de la exposición Boca+Arte (hasta el día 12 en el Consulado Argentino de Barcelona) también esta presente en la película El Secreto de sus ojos.

En la mejor escena de fútbol que ha dado el cine, Ricardo Darín y Guillermo Francella logran encontrar al asesino en el estadio del Club Atlético Huracán porque es incapaz de renunciar a un partido de su Racing de Avellaneda. “El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de dios... Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión”, recuerda Francella.

Maradona en el recuerdo / BOCA+ARTE

Entre Maradona y Riquelme, el hincha

Sobre esa pasión, a veces inexplicable del hincha, reflexiona esta muestra que recorre la historia xeneize a través de fotografías y obras contemporáneas. Un sentimiento importante impregna fotografías de aficionados e imágenes de iconos del club como Maradona o Riquelme. Hay en la exposición la voluntad de mostrar el factor humano de la experiencia del fútbol.

Como en las fotografías de 'Proyecto Pelusa, la vida del más grande a través de los ojos de la gente'. En el libro cada fan explica su experiencia única con Maradona, no siempre satisfactoria, junto a la foto de ese momento. Un ángulo original que humaniza al Maradona para acercarlo a la gente.

Rabinovich da algunas claves de por qué Diego fascina a los argentinos como pocas figuras en la historia del país. "Tiene esa cosa de hacer posible lo imposible como sucedió en Nápoles. Esa sensación de que siempre se puede aunque pareciera que no. La capacidad de encarnar, ¿no? Como un Jesús por decirlo de alguna manera", empieza diciendo.

"La sensación de que alguien es capaz de hacer lo que cualquier otro humano no podría hacer sin ningún miedo a lo que va a pasar. Y también haber dicho siempre la verdad, que es algo que a mí me conmueve entendiendo, también, las virtudes y los defectos que también trajo como humano".

Otro de los grandes protagonistas de la exposición es Riquelme, que aparece en varias fotografías, algunas durante su estancia en Tokio cuando Boca ganó al Madrid de los galácticos en la final de la Intercontinental.

"Lo que más me llama la atención de Riquelme es sin duda la imagen disruptiva que le acompañó aunque ahora esté en otra posición por su cargo en Boca. Pero fue más que un jugador en muchísimos aspectos. Siempre se ha mostrado como alguien con mucha personalidad. En eso se parece a Maradona".

"Un pedazo de Argentina"

Además de las fotografías de China Sanjuán de aficionados en La Bombonera, también hay algunas hechas por el hermano de Riquelme. El estadio y el barrio de La Boca forman parte del imaginario sentimental xeneize.

"A Boca se le representa como el bostero. La frase más icónica es 'la mitad más uno', que es la sensación de que somos muchísimos. Y es que, desde la cultura maradoniana hasta la cultura bostera, somos de barrio. Venimos de potreros... en el barrio de La Boca existe una cosa que se llama la república internacional de La Boca y existe un presidente. Es un pedazo de la Argentina realmente. Y, bueno, tiene una cultura de mucha inmigración, de españoles, de italianos, y de mucha comunidad colectiva. Los inmigrantes que recién llegaban colaboraban entre ellos y esa cultura sigue en el barrio".

Una enemistad de barrio legendaria

Hablar de Boca y no hacerlo de River sería quedarse a medias. Los orígenes de esta rivalidad mítica hay que buscarlos de nuevo en el barrio. "Boca y River salen los dos del barrio de La Boca. De hecho, Spinetta [músico legendario aficionado de River] siempre dice que Boca y River son las dos caras de una misma moneda, porque salen del mismo barrio", recuerda Rabinovich.

"En un partido Boca le ganó a River y se quedó con el barrio. Y entonces ahí es cuando River migra a Núñez. Por eso, para mí, lo que tiene tanto sentimiento de pertenencia de Boca es el barrio mismo, todo nace ahí. Por eso también el clásico son las dos caras de la misma moneda porque salen del mismo lugar, eso es reloco. Después la gente de River odia acercarse al barrio de la Boca pero en realidad nació así".

En los últimos meses artistas como Rosalía, Dua Lipa o Noel Gallagher han querido conocer La Bombonera. Hay ese “algo” en este estadio difícil de poner en palabras del que habla la autora de esta exposición. "Atravieso ese laberinto de calles para llegar a la cancha con una seguridad que me cuesta sentir en otros aspectos de mi vida y un foco que funciona como un faro (sin foco). Me hundo en un tumulto que para tantos es un refugio, una protección colectiva, un socorro de la vida, nuestro amparo". Ya lo dijo Maradona: "Boca les regala a sus hinchas cosas que la vida no les da".

La exposición Boca+Arte se puede visitar en el Consulado Argentino de Barcelona (Gran Vía de les Corts Catalanes 632, planta 2). Entrada gratuita. De 10 a 17hs hasta el 12/12.