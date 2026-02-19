El Atlético Mineiro sacude el fútbol argentino con el sustituto de Jorge Sampaoli

El Atlético Mineiro sigue apostando por la vía argentina para su banquillo. El carismático Jorge Sampaoli se desvinculó, de mutuo acuerdo con la dirección de la entidad, una semana atrás y, tras varios contactos, idas y venidas, al final un compatriota suyo tendrá la ardua labor de enderezar el rumbo de una plantilla mal confeccionada y sin equilibrio. Se trata de Eduardo Domínguez.

Considerado uno de los mejores técnicos del fútbol argentino, el Barba, como es conocido, vivirá su primera experiencia en el Brasileirao, la liga más competitiva y con más valor de Sudamérica, capaz de realizar contrataciones ‘a la europea’.

Para ello, se desvinculará este viernes de Estudiantes de La Plata, donde conquistó cinco títulos, tras dirigirlo por última vez en el partido que disputará como local ante Sarmiento de Junín en la sexta jornada del Torneo Apertura. Su adiós ha impactado no solo a los hinchas del Pincha, sino a todo el país. Un auténtico bombazo.

A sus 47 años, Eduardo Domínguez es uno de los técnicos pujantes en Argentina. Había extendido su contrato en enero, comprometiéndose a seguir hasta diciembre de 2027. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, ha decidido abandonar el club donde estaba triunfando. Ya se lo ha comunicado a su presidente, Juan Sebastián Verón. Se irá al Atlético Mineiro abonando su cláusula de rescisión de 1,5 millones de dólares. Firmará por dos años, hasta finales de 2027, como tenía con su actual equipo.

Su rendimiento con el Pincha ha sido simplemente extraordinario. La temporada pasada ganó la Primera División y revalidó el Trofeo de Campeones. En 2024, también había alzado la Copa de la Liga Profesional y, en 2023, la Copa Argentina.

Había llegado a Estudiantes de La Plata en marzo de 2023. Anteriormente había dirigido en Argentina a Independiente, Colón —en dos ocasiones— y Huracán. También pasó por Nacional, de Montevideo.

La Brujita Verón ha empezado a buscar un nuevo técnico. Según apunta la prensa argentina, las preferencias del presidente apuntarían hacia dos técnicos que están libres en el mercado, Martín Demichelis, que salió en mayo del Monterrey, y Martín Palermo, que se desvinculó del Fortaleza después de caer a la Serie B. Un tercer nombre que estaría sonando, aunque con menos posibilidades de cerrarse, sería Cristian González.

La marcha de Eduardo Domínguez escenifica el desmantelamiento del vigente campeón. El centrocampista Cristian Medina se ha comprometido con el Botafogo y se da por hecha la salida del extremo colombiano Edwuin Cetré, que fue tanteado por el Athletico Paranaense y que maneja ofertas de Boca Juniors y River Plate.