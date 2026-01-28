Arranca el Brasileirao 2026 con Neymar Jr. como actor secundario

El Brasileirao 2026 empieza este miércoles, dos meses antes de lo que es habitual. Su adelanto se debe al parón obligado por la disputa del Mundial 2026. La liga más relevante de Sudamérica (ha monopolizado los últimos siete campeones de la Copa Libertadores), pues, se extenderá hasta principios de diciembre.

La competición puede resumirse en un todos contra Flamengo. El equipo que dirige Filipe Luis fue el gran dominador de 2025, curso en el que firmó el doblete, Brasileirao y Copa Libertadores, repitiendo el hito del Botafogo en 2024 y del propio rubronegro carioca en 2019. Es, sin duda, el mejor equipo del continente y el adversario a batir.

La llegada de Lucas Paquetá es la guinda para el conjunto de Filipe Luis, que tiene todas las posiciones dobladas y opta a todos los títulos. Con los 40 millones de euros que el Mengão abonará al West Ham, esta se convertirá en la mayor contratación de la historia del fútbol brasileño.

El Flamengo hizo doblete en 2025: Brasileirao y Copa Libertadores / EFE

El Palmeiras, que perdió todos los mano a mano con el Flamengo en 2025, busca la redención. Su técnico, el multicampeón Abel Ferreira, está en el epicentro de las críticas de su propia ‘torcida’, que aún no le ha perdonado su planteamiento mourinhista en la final de la Libertadores. Vitor Roque, que tiene opciones de ir al Mundial, liderará el ataque de un Verdão que se ha reforzado, de momento, con un único futbolista de experiencia contrastada: el volante Marlon Freitas, capitán del Botafogo.

El Cruzeiro, que ahora entrena el que fuera seleccionador brasileño Tite, es el tercero en discordia. Ha logrado retener a Kaio Jorge, máximo goleador del Brasileirao y la Copa do Brasil la temporada pasada, y cuenta con el fichaje estrella del exflamenguista Gerson, repatriado del Zenit de San Petersburgo, y que no sería ninguna sorpresa que Carlo Ancelotti se lo llevara al Mundial.

En este contexto, Neymar Jr. aparece como una figura empequeñecida y con un rol secundario. Y no tanto porque el Santos opte a salvarse sin los padecimientos del curso anterior, sino por el rendimiento del propio ‘10’ en 2025, castigado por las lesiones desde que en febrero regresó al club donde todo empezó tras su fallida aventura saudita en el Al-Hilal.

El reto de Ney es gigantesco: lograr en este primer semestre aquello que fue incapaz de hacer durante todo el año anterior: jugar con asiduidad, driblando las lesiones y manteniendo de forma sostenible un alto rendimiento físico. Ancelotti lo espera, pero este es el mínimo común denominador que le ha exigido.

De momento, empieza el Brasileirao de baja. Este martes realizó el primer entrenamiento sobre el césped tras pasar por una artroscopia en la rodilla izquierda a finales de diciembre. Se pierde la jornada inaugural, donde, en principio, sí estará Gabigol, que tendrá su tercera etapa en la Vila Belmiro y que ha llegado, cedido del Cruzeiro, para compartir responsabilidades ofensivas con su amigo y cuñado.

No hay fecha para la vuelta de Ney, pero, en principio, todo apunta a que podría producirse ya a principios de febrero. El tiempo le apremia.