¡Ancelotti indulta a Neymar Jr. y se lo lleva al Mundial 2026!

No lo había convocado ni una sola vez a lo largo de los doce meses en los que Carlo Ancelotti ha ejercido de seleccionador brasileño. Y, a la hora de la verdad, ha habido un giro de guion y ha contado con él: Neymar Jr. estará en el Mundial de 2026.

La confirmación de su convocatoria monopolizó la atención del faraónico evento que la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organizó en el Museu do Amanhã, obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, localizado en la zona portuaria de Río de Janeiro, en el que hubo actuaciones musicales y performances teatrales de dudoso gusto, al que acudieron centenares de VIP y más de 700 periodistas acreditados.

A sus 34 años, en un ocaso complicado de su carrera por los problemas físicos, Neymar Jr. tendrá la oportunidad de disputar su cuarta y última Copa del Mundo. Por primera vez, no le exigirán tirar del carro. Ha sido convocado como actor secundario y por el peso de su currículo.

Carletto, que hace pocos días renovó su contrato como seleccionador brasileño hasta la conclusión del Mundial 2030, ha sucumbido a la presión externa, pero, principalmente, a la interna. Mientras la dirección de la CBF se mantenía neutra, los pesos pesados del vestuario canarinho estaban haciendo lobby para que Ney pudiera despedirse de la Seleção como se merece. Y lo han logrado.

La baja por lesión de Estevão, que ni fue incluido en la prelista de 55 nombres, dejó el espacio necesario para que el ex del Barça y PSG pudiera ser convocado, sin alterar las líneas maestras del actual proyecto deportivo de Brasil. En principio, el ‘craque’ tendrá un papel residual, porque no tiene físico para afrontar como titular una competición explosiva como es un Mundial, que tiene la dificultad añadida del desgaste que supone jugar en condiciones de calor extremo.

La ‘operación Mundial’ que Ney orquestó junto al Santos ha tenido los frutos deseados. El delantero ha sido dosificado y preservado para no tener ningún tipo de recaída muscular, como le ocurrió a lo largo de 2025. En esta temporada, que arrancó para él en febrero, tiene números aceptables con el Peixe, con seis goles y cuatro asistencias en 15 actuaciones. Eso sí, su versión está a años luz de su etapa esplendorosa en el Barça y su posterior ida al PSG.

João Pedro, una sorpresa mayúscula

Más allá de Ney, que ha polarizado a la opinión pública brasileña, en la lista definitiva de Brasil destaca la ausencia de João Pedro, algo con lo que ya se había especulado la semana pasada.

El jugador que está en la agenda de Deco para reforzar la posición de ‘9’ este próximo verano había sido convocado por Ancelotti en las últimas dos convocatorias. Al final, quien le ha ganado la posición no es solo Neymar Jr., sino Endrick, que nunca había sido llamado por Carletto, y Rayan, el extremo del Bournemouth, que ha empezado como una exhalación en la Premier League.

La lista de los 26 convocados de Brasil Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio). Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremmer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma) Centrocampistas: Burno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo),Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) Delanteros: Endrick (Olympique Lyon),Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brerford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Junior (Real Madrid).

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