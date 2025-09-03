Ancelotti desactiva la bomba de Neymar Jr.

Carlo Ancelotti es de los entrenadores que mejor se mueve en las ruedas de prensa, donde ya lleva años desactivando polémicas mediáticas y apaciguando los ánimos. Y este miércoles, en su comparecencia previa al Brasil-Chile de clasificación para el Mundial 2026, salió con la lección bien aprendida y tiró de experiencia para driblar las declaraciones envenenadas que le había dedicado Neymar Jr.

Al crack le tocó el ego no haber sido llamado por Carletto para esta fecha FIFA de septiembre, en la que se baja el telón de las interminables eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Inicialmente, el ex del Madrid achacó su ausencia a "problemas físicos", por un edema muscular que sufrió el jugador del Santos en un entrenamiento.

Y, el domingo, tras haber completado los 90 minutos de juego en el Santos-Fluminense (0-0) del Brasileirão, Neymar Jr. respondió y desmintió a su seleccionador. Dijo que su no convocatoria se debía únicamente a "razones técnicas".

Ancelotti tomó la palabra en la Granja Comary, el centro de entrenamiento que tiene la CBF en Teresópolis, en el estado de Río de Janeiro. "¿Sobre las declaraciones de Neymar? Pues nada... Yo creo que es la verdad. Es una decisión técnica que se basa en muchas cosas", dijo. "En esta decisión técnica se tiene en cuenta lo que el jugador está haciendo, lo que ha hecho y también el problema que ha padecido", añadió.

"Cuando hablo del criterio físico, es un criterio que todo el cuerpo técnico considera muy importante. Nadie puede discutir a Neymar a nivel técnico. Lo que estamos observando y evaluando es su condición física, pero no solo la suya, sino la de todos los jugadores que están aquí. Porque la verdad es que en esta selección hay mucha competencia. Muchísima. Creemos que tenemos 70 jugadores que pueden estar en el Mundial", prosiguió, dando por zanjada la polémica.

Un 'poker' de atacantes

El técnico italiano confirmó lo que se pudo ver en su último entrenamiento: presentará ante los chilenos una formación ofensiva con cuatro delanteros, pero no quiso avanzar qué rol desempeñarían Estevão ni Raphinha. Sí confirmó que João Pedro, que brilla en el Chelsea desde que debutó en la fase final del Mundial de Clubes, será el '9'. Y se da por hecho que Gabriel Martinelli ocupará el flanco izquierdo, como ya hizo en el último partido, ante la ausencia de Vinicius Jr., que no ha sido convocado para darle descanso.

El polémico extremo merengue tenía que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas, por lo que solo estaría disponible para el encuentro del martes en El Alto (zona metropolitana de La Paz), contra Bolivia, en un estadio a 4.100 metros de altitud.

De Raphinha destacó que tiene calidad para "jugar por dentro y por fuera, que es lo que pide ahora el fútbol moderno". Muy probablemente completará el medio del campo jugando de '10', acompañado de un doble pivote de mucho oficio con Casemiro (Manchester United) y Bruno Guimarães (Newcastle).

Carletto calificó como "inolvidable" poder dirigir un partido de la Seleção en Maracaná, que "es, para mí, el estadio más mítico y más importante de la historia del fútbol mundial".

El once de Brasil para un partido intrascendente, porque está matemáticamente clasificado para la próxima Copa del Mundo y Chile ni tan siquiera tiene opciones de repesca, será el formado por: Alisson; Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha; Estevão, Gabriel Martinelli y João Pedro.