Ancelotti da el primer convocado para el Mundial y desata la polémica: muchos ven un trato discriminatorio hacia Neymar Jr.

No ha hecho ni pizca de gracia en Brasil que Carlo Ancelotti confirmara públicamente el primer convocado para el Mundial 2026: se trata de Danilo, el veterano central que en julio cumplirá los 35 años y que es suplente en el Flamengo, donde aterrizó a principios de 2025 procedente de la Juventus.

En la previa del amistoso Brasil-Croacia, que se juega la próxima madrugada en Orlando, a Carletto le cuestionaron sobre la convocatoria del que fuera jugador del Real Madrid y del City, entre otros, teniendo en cuenta que casi no juega en el Mengão. No lo hacía con Filipe Luís, aunque marcó el tanto que dio el triunfo en al Copa Libertadores 2025, ni tampoco ahora con el portugués Leonardo Jardim.

Danilo celebra el tanto que dio al Flamengo el título de la Copa Libertadores 2025 / EFE

Ya se vio que al técnico italiano no le hizo ni pizca de gracia la pregunta y contestó con rotundidad para zanjar el runrún existente. "Danilo es un jugador muy importante, no solo en el campo, sino también fuera de él. Estará seguro en la lista final de 26 porque me gusta y por su carácter, su personalidad y su juego. Puede jugar en todas las posiciones de atrás. Entre los nueve defensores estará Danilo", avanzó.

Brasil desconfía de Danilo

El espaldarazo del seleccionador no obtuvo el resultado esperado y, al instante, empezaron a hervir las redes sociales. El debate dejó de centrarse en si un futbolista que es reserva merece participar en un Mundial con Brasil y se extendió en todas las direcciones.

Y la 'torcida', y varios medios de comunicación, que andan muy descontentos por la imagen tan pobre que la Seleção ofreció en la derrota contra Francia (1-2), en el partido en el que se lesionó Raphinha, aprovecharon la declaración de Ancelotti para acordarse una vez más de Neymar Jr.

El '10' del Santos sigue sin haber sido convocado por Ancelotti por culpa de la secuencia de lesiones que viene padeciendo. En esta fecha FIFA, en la que tenía condiciones para jugar, el italiano lo desdeñó argumentando que tenía que mejorar su estado físico, lo que provocó el cabreo del 'craque', que se sintió con el orgullo herido.

Ney se perdió el inicio de la temporada 2026, que arrancó en Sudamérica en enero, porque se estaba recuperando de la artroscopia a la que se había sometido en diciembre en su rodilla izquierda y que lo dejó KO durante dos meses.

Incluso saliendo de una lesión, los internautas se percataron de que Neymar ha jugado los mismos partidos que Danilo en esta campaña: son cinco..., lo que se está interpretando como un agravio hacia el delantero.

Una doble vara de medir

Con la '10' del Peixe, el 'craque' ha actuado en tres partidos del Brasileirão 2026, en los que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia; a los que hay que sumar otros dos encuentros del Campeonato Paulista, con un pase de gol. Acumula, antes de esta fecha FIFA, 404 minutos desde que reapareció el 16 de febrero.

Neymar Jr. sigue sin ser convocado por Carlo Ancelotti / Raul Baretta/ Santos FC

Danilo, por su parte, es suplente en el Flamengo, donde la 'dupla' de centrales formada por Léo Pereira (convocado por Ancelotti y que jugó muy mal contra Francia) y Léo Ortiz es inamovible. Tiene que esperar siempre su momento, al igual que Vitão, fichado este año del Internacional, de Porto Alegre.

Ni en el lateral derecho actúa el exmadridista, donde se relevan el uruguayo Varela y el exblaugrana Emerson Royal. Solo ha jugado en un partido en el Brasileirão, la última jornada en la Neo Química Arena, de São Paulo, el feudo del Corinthians. Estuvo en tres partidos del Campeonato Carioca y uno de la Recopa Sudamericana, en la que el Mengão acabó perdiendo contra el Lanús, lo que precipitó el despido de Filipe Luís. Suma 452 minutos..., apenas 48 más que Ney.

La polivalencia de Danilo, que puede jugar en las dos posiciones de central y en los dos laterales, también puede aplicarse a Ney, a quien muchos quieren como falso '9', teniendo en cuenta que aún es una posición abierta en la Seleção y que, cerca de la portería contraria, le evitaría el desgaste físico de tener que construir el juego de ataque.

Ni la propia prensa brasileña, ni mucho menos los 'torcedores', ven a Danilo como uno de los diez mejores centrales canarinhos de la actualidad. En cambio, Ney, aunque esté jugando menguado por los problemas físicos en una versión muy alejada de la que ofreció en el Barça y en el PSG, sigue siendo un futbolista que marca las diferencias en el Santos.