Ancelotti lo tiene claro con Neymar Jr.

Para Carlo Ancelotti no hay “caso Neymar Jr.”. El técnico italiano, contratado por la CBF para intentar el asalto al tan anhelado Hexa, tiene una hoja de ruta definida con el crack de la Canarinha, que vive de lesión en lesión muscular desde que regresó a los terrenos de juego tras estar un año fuera por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Los argumentos que utiliza Carletto para gestionar a Neymar son los mismos, ya sea cuando habla en privado con el astro de 33 años o en sus comparecencias públicas: cuenta con él, pero solo en su mejor versión física. Es lo que el seleccionador brasileño ha vuelto a exponer este lunes desde Tokio, en la rueda de prensa previa al Japón-Brasil de este martes (a las 12:30 CET), con la que cierra una minigira asiática de dos amistosos. El viernes goleó sin piedad a Corea del Sur (0-5), con sendos dobletes de Estevão y Rodrygo.

“Neymar puede jugar a su máximo nivel en esta selección sin ningún problema. Cuando esté en buena condición física, tiene la calidad para jugar no solo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo por la calidad que posee”, declaró el técnico.

La pelota ya hace muchos meses que está en el tejado de Ney. Tanto Dorival Júnior, destituido en marzo tras la debacle del 4-1 ante Argentina en el Monumental de Buenos Aires, como ahora Ancelotti, han mantenido siempre la puerta abierta para el único crack de cracks que tiene esta Seleção.

Solo la condición física del futbolista del Santos FC le ha impedido regresar a la Canarinha, donde no actúa desde hace dos años, cuando se lesionó la rodilla izquierda.

El '10' está de baja desde hace tres semanas por culpa de una lesión de grado 2 en el recto femoral del muslo derecho, en la región del cuádriceps, que se produjo en un entrenamiento con el Peixe.

Su regreso es aún una incógnita. Aunque el Santos no se ha pronunciado oficialmente sobre su período de recuperación, se especula que podría alargarse ocho semanas, por lo que no volvería a jugar hasta finales de este mes. Sin embargo, algunas voces mucho más pesimistas indican que solo estará a punto para jugar a finales de noviembre, en la recta final del Brasileirão, en el que el conjunto que dirige el argentino Juan Pablo Vojvoda sigue luchando por permanecer fuera de las plazas de descenso.

Ney, por tanto, no estará para la fecha FIFA de noviembre, la última de este 2025, en la que Brasil jugará dos amistosos, en Londres y París respectivamente, ante dos selecciones africanas que serán elegidas según el desarrollo de la fase de clasificación africana para el próximo Mundial.

La secuencia de complicaciones musculares está impidiendo que el ex del Barça alcance un desempeño regular. Ya son tres desde el mes de marzo. Esta última llegó después de haber actuado en nueve de los diez partidos que ha disputado el Santos desde que se reanudaron las competiciones en Sudamérica tras el parón por el Mundial de Clubes de la FIFA. Desde que se concretó su regreso al Santos en febrero, el astro ya ha estado tres meses de baja.