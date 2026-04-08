Ancelotti y la apuesta incomprensible por un lateral al que su club le busca relevo

Uno de los puntos débiles de Brasil en el Mundial 2026 será el de los dos laterales, una posición en la que nadie ha sido capaz de coger el relevo a Dani Alves y Marcelo, respectivamente.

En el derecho, Vanderson, que apuntaba a titular, se lesionó en el Mónaco y difícilmente llegará para la cita mundialista tras haber pasado por el quirófano.

Éder Militão es la opción más factible, en una posición en la que tiene experiencia y conoce los entresijos tácticos. Su plaza de sustituto está abierta. Wesley (ex Flamengo, ahora en la Roma) decepcionó contra Francia en la última fecha FIFA, y Carlo Ancelotti llegó a improvisar a Ibáñez en el triunfo contra Croacia. Aquí está una de las dudas de cara a la convocatoria final.

En el izquierdo, en teoría, parece el más definido, pero no por eso está exento de polémica. Desde que aterrizó en la Seleção, Carletto ha apostado como titular por Alex Sandro, a quien valora por su dilatada experiencia en Europa y, como sustituto, rescató a Douglas Santos, de 32 años, olvidado en el Zenit de San Petersburgo, donde va camino de completar ¡su séptima temporada!

Alex Sandro en un partido del Brasileirao 2026 con el Flamengo / instagram

En el plano teórico, la gestión del técnico italiano tiene su lógica. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Ocurre que Alex Sandro, que en enero cumplió los 35 años, está siendo muy castigado por los problemas musculares en la recta final de su carrera, lo que le está impidiendo jugar con regularidad.

Su club, el Flamengo, que tiene el mayor poder adquisitivo del fútbol sudamericano, se ha hartado de esta situación y ha dicho basta. Ha decidido buscarle un sustituto, que llegará en la próxima ventana de contrataciones.

Un fichaje que el Barça también sopesa

Su objetivo, según ha podido saber SPORT, es Caio Henrique, lateral del Mónaco, que podría aterrizar en Río de Janeiro por un traspaso que rondaría los 15 millones de euros. El club del Principado no pondrá impedimentos a su salida y el futbolista ya residió en la Cidade Maravilhosa, donde jugó en el Fluminense.

El Mengão quiere cerrar cuanto antes la operación, consciente de que el futbolista maneja varias ofertas de la Premier League y que el Barça lo tiene en su agenda para reforzar el lateral izquierdo, una posición que Deco considera que ha quedado huérfana con la reconversión de Gerard Martín como central zurdo. Ahora es João Cancelo quien juega allí.

Caio Henrique, el internacional está en la agenda del Barça y del Flamengo / instagram

El interés del Mengão por Caio Henrique viene desde hace meses. A principios de este año, estuvo ya a punto de incorporarlo, pero el Mónaco no quiso venderlo porque había la eliminatoria con el PSG de la Champions League. Al final, el propio club carioca congeló la operación por toda la polémica interna que derivó en el inesperado despido de Filipe Luís, que en 2025 conquistó cuatro títulos, incluyendo el doblete Libertadores y Brasileirão.

Lo curioso de la situación es que ahora mismo Alex Sandro le está cerrando el paso a Caio Henrique en la Seleção, pero, desde su propio club, se considera que es precisamente uno de sus suplentes el más adecuado para jugar en su posición como titular con el objetivo de conquistar un triplete en este 2026, porque el Mengão va a por todo: Copa do Brasil y revalidar el doblete de 2025.

De lesión en lesión

Alex Sandro está ahora mismo de baja. Se lesionó contra el Corinthians el domingo 23 de marzo… y se perdió la fecha FIFA, con la minigira que la Canarinha realizó por Estados Unidos, donde se midió a Francia y a Croacia.

Sufrió una ruptura en la parte posterior de la pierna izquierda. En principio, se dijo que volvería en unas dos semanas…, pero no ha entrado en la convocatoria para el debut en la Copa Libertadores, que su equipo hará la próxima madrugada en la altitud de Cusco.

Las lesiones son una constante. En tres meses de competición en 2026, ha padecido su primer percance, con el que acumula, de momento, 16 días de baja. Y, en 2025, tuvo hasta cinco lesiones musculares, lo que supuso que estuviera casi tres meses alejado de los terrenos de juego (fueron 88 días).

Alex Sandro, por su inconstancia y su debilidad muscular, es ahora mismo una bomba de relojería. Llevárselo a un torneo de tiro corto como es el Mundial es un gran riesgo, que Ancelotti no solo asume, sino que ha convertido en una obsesión. Veremos si rectificará.