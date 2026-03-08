Amenaza de sanción para Guardiola: "Me iré de vacaciones"

Pep Guardiola podría quedarse dos partidos fuera de la banda después de ver en Newcastle su sexta tarjeta amarilla de la temporada. El técnico del Manchester City fue amonestado durante la victoria de su equipo en la FA Cup tras protestar con vehemencia una acción de Kieran Trippier sobre Jeremy Doku.

La escena se produjo en St James’ Park, cuando Guardiola se encaró con el cuarto árbitro, Lewis Smith, indignado por una falta que entendía merecedora de otra consideración. Su reacción le costó una nueva cartulina y le coloca ya al borde de una sanción de dos encuentros.

La normativa inglesa estrenada este curso es clara con los entrenadores: tres amarillas acarrean un partido de suspensión y, al alcanzar las seis, el castigo aumenta a dos.

Esa sanción afecta tanto a la Premier League como a la FA Cup, aunque no se aplica ni a las competiciones europeas ni a las finales coperas domésticas.

Listo para la final

Eso significa que Pep sí podrá sentarse en el banquillo en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal, prevista para el 22 de marzo.

En cambio, salvo giro inesperado, tendrá que seguir desde la grada el próximo compromiso liguero ante el West Ham y también el partido de cuartos de final de la FA Cup, fijado para el fin de semana del 4 y 5 de abril, todavía pendiente de sorteo.

Tras el encuentro, Guardiola tiró de ironía para rebajar la tensión, aunque dejó claro que seguía molesto por la acción. “Tenemos todos los récords en este país, todos, pese a todo”, soltó con una sonrisa amarga.

Vacaciones forzosas

Y remató: “Tengo el récord del entrenador con más tarjetas amarillas. Quiero todos los récords y ahora ya lo tengo: dos partidos de sanción. Me iré de vacaciones los dos próximos partidos”.

Más allá del sarcasmo, el técnico catalán defendió su reacción y justificó su enfado. “Hay cosas que después de 10 años todavía no puedo entender. Revisad la acción. Por supuesto que voy a defender a Doku y a todos mis equipos”, zanjó.