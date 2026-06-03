La amenaza de Luis Enrique a su hermano: "Si te pones la camiseta del Madrid dejo de hablarte"

Ni la familia está a salvo de las órdenes de Luis Enrique, que desde niño ha mostrado su carácter y contundencia en sus decisiones, como lo recuerda José María Fernández de Brito, uno de sus primeros entrenadores y a quien no le sorprende el éxito que ha vivido las últimas temporadas en el PSG, ahora a la espera de una nueva final de Champions.

El liderazgo, la pasión y su fuerte carácter son las cualidades que marcan la figura del entrenador asturiano que lo han convertido en uno de los más exitosos en Europa, pero Fernández de Brito recuerda que todo ello ya era visible desde su infancia, incluso si era a pequeña escala.

"Las características que tiene hoy ya las poseía de pequeño. (Luis Enrique) solía estar con sus hermanos, Felipe y Abelardo. Formaban un trío y Luís era el líder", recordó su exentrenador en una entrevista para el canal francés RMC Sport. "Luis tenía ese espíritu de liderazgo. Esa capacidad de decir: 'yo mando y así es como lo vamos a hacer'".

Dinámica que mantuvieron a lo largo de los años y que caracteriza a quien nunca ha escondido lo que piensa, entre otras cosas su "debilidad por el Barça" y disgusto por el Real Madrid.

"Una vez fuimos a tomar un café. El dueño del café era amigo mío e hincha del Real Madrid. Le dijo a Abelardo que la camiseta blanca le quedaría bien y entonces Luis (Enrique) saltó de su silla y dijo: 'Si te pones la camiseta del Real Madrid, dejo de hablarte'", recuerda Fernández de Brito quien no dudó en soltar la carcajada al recordar que apenas un año después 'Lucho' firmaría por el Madrid.

A cargo de la mejor orquesta en Europa

El París Saint-Germain de Luis Enrique está a las puertas de la historia, alistándose para disputar el próximo 30 de mayo la final de la Champions League contra el Arsenal, presentándose por segundo año consecutivo.

Bajo su gestión, el PSG ha hallado un estilo de juego único, con identidad y espectacularidad que ha dejado en el camino a los gigantes de Europa. Un éxito tanto del entrenador, como del club, por haberle confiado la libertad en sus decisiones.

Kylian Mbappé durante su última temporada con el PSG, junto a Luis Enrique / EFE

"Cuando llegó se encontró con todas las estrellas (como) Mbappé. ¿Y qué obtuvo? Nada. Porque era algo que le habían impuesto. Es como si un director de orquesta pidiera un pianista y le mandaran un guitarrista", apuntó Fernández de Brito, quien señaló que en el club parisino halló un lugar para "desarrollar sus ideas".

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Con esas ideas buscarán ganar ante el Arsenal y unirse al Real Madrid como los únicos clubes en ganar ediciones consecutivas desde que se hizo el cambio a la Champions League.