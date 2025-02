El amargo debut de Lucas Pérez

Lucas Pérez aterrizaba en Holanda en busca de una nueva aventura tras su nostálgica salida del club de su vida. Su debut no ha sido el soñado por el delantero gallego, su nuevo equipo se jugaba en casa el pase a la final de la Copa ante el Go Ahead Eagle y, a pesar de ser favorito, ni Lucas ni el PSV han dado la talla. El ex del Dépor entró en el 82 y no pudo evitar de derrota por 1-2 frente al Go Ahead Eagles.

Los visitantes llegaban al Philips Stadion para jugarse su pase a la final a partido único, para sorpresa de todos, irrumpieron en el encuentro, quitándole la oportunidad al PSV de lograr, el que posiblemente hubiera sido su único título de la temporada. El conjunto rojiblanco tenía una oportunidad de oro tras la eliminación del Ajax de la competición y una hipotética final entre el Heracles Almelo o el AZ Alkmaar, que a priori, hubiese sido un partido fácil.

El Go Ahead Eagles entró genial en el encuentro, poniendo 0-2 en el marcador antes de la media hora. Nauber abrió la lata en el minuto 25 y tan solo dos después sería el sueco, Victor Edvardsen, el encargado de firmar el segundo. Para desgracia de los locales, el VAR anuló un gol de Ryan Flamingo por fuera de juego y el 1-2 definitivo en el lumínico lo materializaría de penalti el veterano Ivan Perišić. El conjunto visitante jugará su segunda final de la Copa KNVB, su última fue en 1965.

Lucas Pérez entró en el minuto 82, buscando a la desesperada el tanto del empate que habría forzado la prórroga. Veerman y e Ivan Perisic fueron los responsables de tener las ocasiones más relevantes en la recta final, pero la suerte no acompaño y el PSV dice adiós a la posibilidad de ganar su Copa número doce, la última fue en la campaña 22/23.

La temporada del PSV aún no ha acabado, se sitúa a cinco puntos de desventaja en la Eredivisie respecto al Ajax, mientras que en Champions League siguen vivos y se enfrentarán en octavos de final al Arsenal. Desgraciadamente para Lucas, no está inscrito en la competición.