Alucinan con Nico González

Nico González está brillando en el Porto. El centrocampista, de tan solo 23 años, es una de las estrellas del equipo portugués y así lo volvió a demostrar en el último partido de la fase liga de la Europa League. El exazulgrana fue el autor del único tanto ante el Maccabi Tel Aviv, un gol que evitó el desastre y permitió a su equipo clasificarse para la ronda de 'playoffs'.

Más allá del gol, Nico completó, de nuevo, una excelente actuación. Con libertad absoluta para aparecer por todo el campo, el mediocampista gallego supo explotar una de sus mejores facetas, la llegada desde segunda línea. Fue tal su partido, que está mañana ha tenido todo el protagonismo en las portadas de los principales diarios deportivos del país.

ESTRELLA EN EL PORTO

En Portugal alucinan con el futbolista español. Y no es para menos. Nico ha 'explotado' definitivamente en el Porto y su nivel futbolístico no para de incrementar. Asentado en el once titular, el exjugador del Barça se ha ganado el cariño de los aficionados a través de su buen hacer sobre el terreno de juego.

Además, ha encontrado su posición ideal. Con menos responsabilidad defensiva y más libertad ofensiva, Nico González se ha destapado como un excelente llegador. Sin ir más lejos, esta temporada ya ha logrado ver portería en siete ocasiones. Unos números que no deberían sorprender, puesto que cuando era canterano del Barça ya tenía una clara vocación ofensiva.

No es tan solo los goles. Nico es capaz de dominar el balón, filtrar pases y romper líneas con su conducción. Un centrocampista total que brilla en su máximo esplendor y se está convirtiendo en uno de los jugadores de moda del fútbol europeo.

Nico, estrella en el Porto / Agencias

TRABAJO DE ADAPTACIÓN

Eso sí, su proceso de adaptación no fue nada fácil. A Nico le costó mucho entrar en el once en su primera temporada en los 'Dragones'. Bajo la dirección de Sergio Conceiçao, tuvo que aprender a competir y, poco a poco, entendió lo que le demandaba el técnico portugués.

"Realmente los seis primeros meses fueron los meses en los que más aprendí en mi vida, mejoré mucho, incluso a nivel personal crecí mucho. Ha sido un año muy positivo para mí, aunque no jugué demasiado en los primeros seis meses, estoy muy contento", explicó el propio Nico al finalizar su primer curso con la camiseta del Porto

Pero esta temporada es todo muy diferente. Nico ha sabido sacar a la luz su mejor versión, tanto con Vítor Bruno como ahora con Martín Anselmi en el banquillo, y vuelve a enamorar al mundo del fútbol con su juego. Todavía es muy pronto, pero si continúa a este nivel, el centrocampista español podría dar el salto a un 'gigante' de Europa en poco tiempo.