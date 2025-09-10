Alucinan con Joao Cancelo: "El rey indiscutible de Portugal"

¿Retiro dorado? Muy lejos de la realidad. Joao Cancelo está demostrando que su salida el pasado verano dirección a Arabia Saudí no fue el primer paso para acabar con su carrera futbolística. El defensor portugués abandonó el fútbol europeo en 2024 después de una irregular campaña en el FC Barcelona y tras un acuerdo entre el City y el Al Hilal por cerca de 25 millones de euros. Una buena venta para el cuadro 'skyblue', sobre todo teniendo en cuenta que Guardiola no contaba con él.

No hay ninguna duda de que gran parte del interés de Cancelo por aterrizar en el campeonato saudí fue la propuesta económica con un salario de 15 millones netos por temporada. Cifras inimaginables en los clubes del continente europeo. Y aunque la liga de Arabia Saudí se encuentra en un claro crecimiento futbolístico por la continua llegada de futbolistas de primer nivel, todavía está lejos de los principales campeonatos en términos de competitividad.

Así fue la presentacón de Joao Cancelo con el Al Hilal /

Sin lugar a dudas, el contexto es ideal para que jugadores de cierta edad puedan dejarse ir y pensar más en el ámbito económico que dentro del terreno de juego. Pero con Joao Cancelo todo parece ser diferente. El portugués está siendo capaz de sacar, otra vez, su mejor versión. De hecho, esta última temporada ha disputado 39 partidos con la camiseta del Al Hilal con unos registros de dos goles y doce asistencias. Además de sacar todo su potencial en ataque, siendo un jugador determinante en los metros finales, tampoco está sufriendo en exceso en defensa, seguramente el gran debe de su carrera.

Por si fuera poco, Cancelo también está respondiendo en la selección portuguesa. Sigue siendo un fijo en las convocatorias de Roberto Martínez e incluso es un habitual en el once titular. Sin ir más lejos, el ex del Barça o City volvió a completar un excelente partido este martes contra Hungría en la clasificación para el Mundial. Fue el héroe de los suyos con un tanto en los minutos finales para sumar otros tres puntos y, por ello, fue el 'MVP' para la prensa portuguesa.

Joao Cancelo celebra su gol ante Hungría / EFE

"El rey indiscutible de Portugal en esta doble jornada que (con suerte) allana el camino hacia el Mundial de 2026. Juega de lateral, extremo, y mediocentro derecho. También puede explorar otras posiciones si es necesario, pero es ahí, en la banda derecha, donde se siente más a gusto. Posee una resistencia inagotable y una capacidad excepcional para tomar decisiones a gran velocidad. Incluso cuando está parado, Cancelo está en movimiento, deteniéndose en los momentos justos y dejando que la jugada llegue al momento decisivo", señaló el diario 'A Bola' en las notas del partido.

Cancelo es un enorme ejemplo de que irse a Arabia Saudí no significa decir adiós al fútbol. Ni mucho menos. Tras el partido con la selección portuguesa, el propio futbolista salió en defensa del campeonato saudí: "Dicen que Arabia Saudí es una liga poco competitiva, pero no estoy de acuerdo en absoluto. Siempre que llego a la selección, intento dar lo mejor de mí, y eso es lo que demostré en estos dos partidos. Estoy aquí para ayudar y quiero seguir haciéndolo. Tengo que representar bien a mi país, a mi familia, a mis padres y a mis amigos". Hay Cancelo para mucho tiempo...