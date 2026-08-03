A la altura de Curry o Hamilton: Lo que habría cobrado Gianni Infantino al vender los derechos del Mundial

El terremoto que se avecinaba de cara al próximo 2030 en el caso de que la idea de vender el Mundial a inversores privados de Gianni Infantino hubiera salido adelante hubiera sido de dimensiones nunca vistas.

Finalmente, la presión ejercida por los distintos estamentos del fútbol a nivel mundial, como la UEFA, la Concacaf o la CAF impidió que el plan saliera adelante y el mandamás del máximo organismo del fútbol mundial no podrá ejecutar su plan maestro.

Gianni Infantino, en un partido del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Con ello, también se ha cortado de raíz el más que probable aumento de sueldo del italiano, que actualmente percibe unos 3 millones de euros anuales, sin contar los bonos -en 2025 percibió un extra de 2,2 millones-.

En el caso de conseguir la venta del Mundial, Infantino habría multiplicado esta cifra y se habría situado a la altura de las estrellas más grandes del deporte mundial actual, según apuntan medios como el 'The Sun'.

Concretamente, se estima que hubiera pasado a cobrar cerca de 55 millones de euros, según apuntaba esta semana 'The Times', que lo equipararía al comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Stephen Curry ya es el 20º máximo anotador en la historia de la NBA / AP

De esta manera, el jefe de la FIFA superaría a estrellas del fútbol del calibre de Erling Haaland, que cobra algo más de 30 millones de euros. Se pondría a la altura de Leo Messi, que en Inter Miami percibe entre 50 y 55 millones anuales, pero quedaría a años luz de CR7 (él y cualquier otro deportista en el mundo), que cobra unos 200 millones anuales.

En baloncesto tenemos que irnos a leyendas de la trascendencia de Steph Curry para igualar sus cifras, quien se embolsa unos 51 millones, así como a Kevin Durant, otra de las grandes estrellas de la NBA, con 47,5 millones.

Lewis Hamilton, en rueda de prensa en Silverstone / Europa Press

Para poner la cifra en perspectiva, en la F1 solo Lewis Hamilton y Max Verstappen se sentarían en la misma mesa de Infantino, con un salario de 55 millones y 70 millones, respectivamente.