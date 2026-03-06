Las alternativas a Rashford que tiene el Manchester United

El rendimiento de Marcus Rashford en el FC Barcelona ha terminado de convencer a la dirección deportiva azulgrana. El delantero inglés, que llegó cedido desde el Manchester United, se ha convertido en una pieza importante en el ataque culé y en el club ya trabajan con la idea de ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones de euros al final de la temporada.

En el Barça están satisfechos tanto con su rendimiento como con su adaptación al vestuario y al estilo de juego, por lo que consideran que esa cifra es una oportunidad de mercado interesante para reforzar el ataque a medio plazo. Rashford, por su parte, también se siente cómodo en Barcelona y ve con buenos ojos continuar su carrera en el Camp Nou.

La situación no pasa desapercibida en Old Trafford. El técnico del United, Michael Carrick, que está firmando una temporada notable al frente del equipo, pese a la reciente derrota ante el Newcastle United, contaba con Rashford para el próximo curso. Sin embargo, el deseo del jugador de continuar en el Barça cambia por completo los planes del club inglés.

Ante este escenario, el Manchester United ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. El propio Carrick explicó que el club está analizando el mercado para incorporar un extremo izquierdo que refuerce el ataque, asumiendo que Rashford no regresará a la disciplina ‘red devil’.

Entre los nombres que aparecen en la agenda del United destacan varios perfiles jóvenes y con proyección en el fútbol europeo. Uno de ellos es el de Yan Diomande, atacante del RB Leipzig, que ha llamado la atención por su velocidad y capacidad de desborde. También gusta Jesús Rodríguez, que está firmando una gran temporada en el Como 1907, así como Martial Godo, joven extremo del RC Strasbourg que ha crecido mucho en la Ligue 1.

Otra opción que maneja el club inglés es la de Iliman Ndiaye, actualmente en el Everton FC, un futbolista con experiencia en la Premier League y capaz de aportar desequilibrio en el uno contra uno. El nombre más mediático de la lista es el de Bradley Barcola, atacante del Paris Saint‑Germain, considerado uno de los extremos más prometedores del fútbol europeo.

Así, mientras el Barça se prepara para asegurar la continuidad de Rashford y consolidarlo como una pieza importante dentro de su proyecto deportivo, en Manchester ya empiezan a mirar hacia el futuro con una mezcla de resignación y planificación. La posible salida definitiva del internacional inglés obligará al United a acertar en el mercado para elevar el nivel competitivo de su ataque en la próxima temporada.