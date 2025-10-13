Alphonso Davies, la bala que coge temperatura: "Solo necesito más masa muscular en la pierna derecha"

Alphonso Davies puso el miedo en el cuerpo del Bayern de Múnich cuando se dejó seducir por el Real Madrid. El equipo alemán quería renovar a sus pesos pesados, incluido el lateral zurdo canadiense, uno de los más cotizados del planeta. Sin embargo, su contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2025, lo acercó mucho al Santiago Bernabéu. Los blancos veían prácticamente cerrada su llegada en calidad de agente libre este verano, pero en febrero Davies dijo que “no” y amplió su compromiso con el Allianz Arena hasta 2030.

El caso estaba completamente cerrado en Múnich y el futbolista estaba comprometido totalmente con el equipo. Pero un mes después, a finales de marzo, llegó el llamado Virus FIFA: rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha durante un partido con Canadá ante Estados Unidos. El jugador no se lo podía creer.

Alphonso Davies, en acción con la selección de Canadá / EFE

Ya han pasado casi siete meses de aquel fatídico día y Alphonso Davies empieza a ver la luz al final del túnel. Aún queda bastante trabajo por hacer, pero la recuperación del futbolista de 24 años avanza por buen camino. Su prioridad es volver al máximo nivel, porque no es una temporada cualquiera: el verano que viene hay Mundial, en su país, Canadá, junto a Estados Unidos y México. Una oportunidad única para el canadiense, que cada vez se muestra más optimista.

Del "colapso mental" a "corro bien"

Del “colapso mental” que sufrió a los pocos días de lesionarse -en los que se rompió y “no podía dejar de llorar”-, declaró a los canales oficiales del Bayern que “ya corro y entreno bien”. Davies, a su vez, reconoció: “Necesito ganar un poco más de masa muscular en la pierna derecha. Cuando los médicos me dijeron cuánto podría tardar, pensé que sería un camino largo, pero ahora todo pinta bien”. Un proceso que avanza adecuadamente.

Davies es consciente de que su principal arma es la explosividad y trabaja con todo para que su grave lesión no afecte sus condiciones físicas. Destacado como uno de los futbolistas más rápidos del planeta, es muy difícil de detener cuando se proyecta en ataque y un incordio para los extremos por su capacidad de recuperar la posición. En este sentido, el canadiense lleva desde septiembre con un plan de trabajo personalizado, con la esperanza de poder entrenar con el grupo lo antes posible.

Actualmente, Davies comparte la rehabilitación con Jamal Musiala y Hiroki Ito, lo que facilita el proceso para todos. Se motivan y se apoyan mutuamente cuando la mentalidad juega malas pasadas. “Nos vemos todos los días e intentamos mantenernos motivados. Tener gente buena a tu alrededor ayuda mucho”, explicó.

La recuperación es más dura mentalmente que físicamente Alphonso Davies — Jugador del Bayern Múnich

Además de seguir una planificación perfecta, la mentalidad juega un papel clave en la recuperación de una lesión larga. “No sirve de nada deprimirse o lamentarse. Este tipo de lesiones forman parte del deporte. Lo único que puedo hacer ahora es luchar por recuperarme, no tan rápido, sino de manera segura, para que no vuelva a suceder. La recuperación es más dura mentalmente que físicamente. Los músculos volverán, pero no saber cuánto tiempo estarás fuera o si podrás hacer ciertas cosas es lo complicado. A veces tu cuerpo dice: ‘Ya no quiero más’, y ahí es donde tienes que ser fuerte mentalmente. Si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti”, señaló Davies.

Alphonso Davies celebra su tanto ante el Celtic / AP Photo/Matthias Schrader

Tanto en el Bayern de Múnich como en la selección de Canadá esperan su regreso con ansia. Davies es fundamental tanto para Vincent Kompany como para Jesse Marsch. Por suerte, sus deseos se cumplirán más pronto que tarde. “El futuro pinta bien; estoy emocionado y no veo la hora de reunirme con el equipo y jugar el deporte que amo. Tengo muchas ganas de volver al campo", terminó.