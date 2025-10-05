Allegri se reencuentra con 'su' Juve

Massimiliano Allegri vuelve a Turín. Como 'rossonero'. La última vez que se enfrentó a la Juventus fue - también con el AC Milan - hace prácticamente 12 años, cuando cayó ante el conjunto por aquel entonces entrenado por Antonio Conte. Líderes tras su último triunfo contra el Nápoles, visitan a una 'Vecchia Signora' que viene de encajar cuatro empates consecutivos, el más reciente ante un Villarreal que salvó el punto en el tramo final gracias a un testarazo de Renato Veiga.

El cuadro 'bianconero', eso sí, es uno de los tres clubes que se mantienen invictos en el campeonato. Cuarto con 11 puntos, uno menos que el líder, el Milan de Allegri y Luka Modric. Y presume de no haber encajado ningún gol ante los 'rossoneri' en sus últimos cuatro enfrentamientos. El último tanto del Milan lo firmó Olivier Giroud el 28 de mayo de 2023.

Luka Modric, durante el Milan-Nápoles / AP

Será el primer 'Derby dei Campioni' para un Luka Modric que está disfrutando de su aventura italiana. Su compatriota y gran amigo, Ivan Rakitic, desveló varios secretos de la eterna juventud del ex del Real Madrid en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport': "Luka está muy contento, me invitó a Milán, dice que el fútbol es muy diferente al español, pero que se lo está pasando genial. Está muy contento con sus compañeros y con la vida en Italia: su familia está disfrutando de esta nueva etapa, y para nosotros, los futbolistas, la familia siempre es muy importante".

"Pensé que acabaría en el Real Madrid, pero como amigo y hermano, verlo en el Milan me hace inmensamente feliz", concluyó. Buscará el Milan conservar el trono que le arrebató el pasado fin de semana a un Nápoles que tratará de meter presión obteniendo los tres puntos en la visita del Genoa al Diego Armando Maradona.