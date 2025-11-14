La MLS alineará su calendario con el de las mejores ligas a partir de la temporada 2027/28

La MLS ha anunciado un cambio que marca un antes y un después en el desarrollo de la liga estadounidense. A partir del verano de 2027, la competición se disputará desde finales de julio hasta finales de mayo, alineándose así con las principales ligas del mundo.

De esta manera, la liga dejará atrás el calendario que iba de finales de febrero a principios de diciembre, diseñado hasta ahora para evitar los meses más duros de invierno.

La decisión, aprobada este jueves durante la reunión de la Junta de Gobernadores en Palm Beach, Florida, tiene un objetivo claro, tal como explicó el comisionado de la MLS, Don Garber: "El cambio de calendario es una de las decisiones más importantes de nuestra historia".

"Alinear nuestro calendario con el de las mejores ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de fichajes y garantizará que nuestros Playoffs de la MLS Cup presentados por Audi, sean los protagonistas ininterrumpidamente. Esto marca el inicio de una nueva era para nuestra liga y para el fútbol en Norteamérica", añadió Garber.

Para ver en acción esta nueva estructura, habrá que esperar todavía dos años, ya que hasta 2027 el cambio no será efectivo. Igual que en otras ligas, se introducirá una pausa antes de fin de año: desde mediados de diciembre hasta principios de febrero no se disputarán partidos, dejando enero libre, coincidiendo con el período con perores condiciones climáticas.

Amahl Pellegrino celebra un gol con la afición del San Diego FC / Gregory Bull / AP

Los principales beneficios del cambio de calendario

El nuevo calendario supondrá varios beneficios estratégicos para la liga de Messi. Uno de los principales será la optimización del mercado de fichajes: al coincidir con el de las grandes ligas, se facilitarán las operaciones de compra y venta.

Además, como la mayoría de transferencias se producen en verano, los equipos podrán incorporar a sus refuerzos desde el inicio de la temporada, y no con la competición ya avanzada, como ocurre actualmente.

Otra ventaja notable es que el calendario de la MLS dejará de solaparse con los compromisos internacionales. Los torneos de verano y las convocatorias de selecciones ya no afectarán al desarrollo del campeonato.

Los 'play-offs' y la MLS Cup se jugarán en mayo, uno de los meses más intensos del fútbol mundial, lo que aumentará la atención, la visibilidad y el impacto mediático. Además, evitarán interrupciones por fechas FIFA, algo que ahora provoca parones en plena fase decisiva del torneo.

Esta decisión, que llega tras un proceso de revisión de dos años, incluye un análisis climático y logístico exhaustivo para garantizar una mejor experiencia para los aficionados. Entre los puntos destacados, la MLS busca limitar los partidos en estadios del norte del país entre diciembre y febrero, cuando las condiciones extremas son más extremas.