Ali Al-Wehaibi: "Iniesta creó un nuevo estilo de juego"

Ali Al-Wehaibi (Emiratos Árabes Unidos, 1983) jugó en el Al Ain durante toda su carrera, desde el año 2001 hasta el 2017. El centrocampista anotó un total de 31 goles en 195 partidos, además de ganar tres títulos de liga, ocho copas nacionales, la Liga de Campeones de la AFC 2002-03 y ser goleador de la Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos en 2006. Ahora, forma parte del 'Abu Dhabi Sports Council', un proyecto que impulsa el talento deportivo en el país.

¿Qué se siente al jugar para un solo equipo durante toda la carrera?

Para mí, jugar toda mi carrera en el Al Ain fue como para Iniesta jugar en el Barça. De hecho, empezamos a la vez. Yo inicié mi camino entonces y él estaba en la selección española y yo en la de Emiratos Árabes Unidos. Me gusta mucho Iniesta porque creó un nuevo estilo de juego en el centro del campo. Una nueva personalidad. Lo que más me fascinaba era su control de balón y la manera que tenía de distribuir el juego. Me ayudó a mí a mejorar como futbolista, pero también a Xavi, por ejemplo. Lograron que fuera muy complicado el centro del campo para cualquier equipo que jugara contra ellos. Crearon una escuela nueva que todos querían seguir.

¿Es tu jugador favorito?

Tengo varios. Me gusta mucho Luis Figo, porque lo vi muchas veces jugar. Lo mismo me pasa con Zidane. Te diría dos más: Ronaldo Nazario y Luka Modric. Este último me encanta porque ayuda a todo el equipo, intenta estar en todas partes.

Cuando te retiraste, el Al Ain se enfrentó al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes.

Sí, yo estaba en la lista. Aun así, estaba lesionado, por lo que no pude jugar. Quedamos segundos en el Mundial de Clubes. Fue una pena no jugar contra ellos, aunque tuve la oportunidad de entrenar cerca de ellos en Madrid antes de empezar la temporada. Creo que fue en 2005 o 2006 y vi a todas las estrellas: David Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario. Recuerdo aquel Clásico en el que Ronaldinho se salió. Fue un gran Clásico, todo el mundo quería verlo. Estoy feliz de haber presenciado esos momentos.

Iniesta me ayudó a mí a mejorar como futbolista, pero también a Xavi Ali Al-Wehaibi — Exfutbolista del Al Ain

¿Qué te genera el gran crecimiento de equipos como el Al Ain en los últimos años?

Empezamos en el año 2001, únicamente en el golfo. Lo dimos todo en la liga y luego fueron viniendo los grandes pasos, como ganar el campeonato de Asia. Ahora siempre estamos en esa competición, por lo que significa que solemos tener un buen equipo. Buenos jugadores, buena calidad y buenos entrenadores. Toda la ciudad nos apoya y eso es muy bonito.

Ahora estás trabajando en un proyecto llamado 'Abu Dhabi Sports Council'.

El proyecto está centrado en los estudiantes de los Emiratos que tienen talento. Nuestro objetivo es intentar identificar el talento y gestionarlo. Para ello, hemos creado un campeonato llamado 'Abu Dhabi Champion' para las escuelas y universidades. Este torneo consta de tres fases, que se dividen durante los meses del año y se adaptan a las condiciones meteorológicas del año. Hay muchísimo talento en los Emiratos porque es un territorio muy grande. Nuestro objetivo es abarcar todas las ciudades, que distan mucho entre sí, y no centrarnos únicamente en la capital.

¿Qué deportes cubre este proyecto?

Todo tipo de deportes. Antes, nos centramos únicamente en el fútbol y el baloncesto, pero ahora también tocamos atletismo, ciclismo, natación... además tanto masculino como femenino. Nos centramos en los jóvenes de menos de 17 años, porque creemos que es ahí donde hay un talento para explotar. Puedes ayudarlo y cambiar su mentalidad también. Ellos deciden siempre si quieren continuar o no. Para nosotros también es muy importante que estudien.

Nuestro objetivo es intentar identificar el talento y gestionarlo Ali Al-Wehaibi — Exfutbolista del Al Ain

¿Y los deportes de raqueta, como el tenis y el pádel?

Hay muchos jugadores también. Muchos de mis chicos están en el gimnasio por la mañana y juegan por la noche al pádel, cuando no hace tanto calor. Jugar al pádel es como entrenar, ¿sabes? Pero sí, mucha gente sigue estos deportes. O el baloncesto 3x3, por ejemplo. Mucha gente viene en verano y juegan a esta modalidad dentro de las instalaciones.

¿Estás trabajando en algún proyecto más?

Sí, estoy metido en otro proyecto relacionado con deportistas sub-18, sub-16, sub-14 y sub-12. Tengo que ver a varios jugadores talentosos y escoger a dos o tres para el primer equipo. Soy como un ojeador y estoy enfocado en eso ahora mismo.