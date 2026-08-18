Alexis Sánchez, presentado en la MLS: "Están viniendo jugadores mundiales como Messi, Suárez o Lewandowski y me dije: ¿por qué no?"

Alexis Sánchez ya vive sus primeros días como nuevo jugador del CF Montreal de la MLS. El delantero chileno, a sus 37 años, afronta una nueva aventura en Canadá después de una larga trayectoria en Europa y ha explicado los motivos que le llevaron a elegir el 'soccer' como destino.

Su decisión, según relató, estuvo marcada por el proyecto del club, el crecimiento de la competición y el reto de competir en una nueva liga.

"He jugado en muchos clubes y para mí lo primero es la persona y después lo demás. Elegí este club porque la MLS está creciendo mucho, ya estuve en Canadá hace mucho tiempo y ellos confiaron en mí. Vine aquí para ayudar a que el club siga creciendo", explicó en la rueda de prensa de su presentación oficial como jugador azul y negro.

"Me encantó la cultura. Es algo nuevo para mí. Es un club que quiere crecer y la ciudad quiere crecer en esa pasión. Sé que aquí hay mucha cultura del hockey y espero que el fútbol también tenga esa misma pasión, que la gente vaya al estadio y disfrute con su familia", añadió.

A pesar de que su llegada a la MLS supone un cambio importante después de tantos años en el fútbol europeo, Alexis Sánchez no contempla esta etapa como un simple tramo final de su carrera, ya que en su situación están otros grandes nombres del fútbol mundial. "He visto que están viniendo jugadores mundiales como Messi, Suárez o Lewandowski y me dije: ¿por qué no venir? Quiero tener la oportunidad de jugar aquí con grandes jugadores a nivel mundial y competir, que es lo que me gusta", relató.

El jugador afirmó que el proyecto deportivo del Montreal le motivó, y se olvidó del FC Barcelona cuando recordó los clubes grandes de Europa en los que ha estado: "Hablé con Luca y me gustó el proyecto que estaba haciendo. He jugado en los mejores clubes del mundo, como United, Arsenal, Inter o Marseille, y venir aquí, a Canadá, era un desafío. Era un desafío para poder ayudar al club y salir campeón en algún momento".

He jugado en los mejores clubes del mundo, como United, Arsenal, Inter o Marseille, y venir aquí, a Canadá, era un desafío Alexis Sánchez

Su ambición, de hecho, permanece intacta. "Mi mentalidad es siempre salir campeón en cada lugar al que fui. Siempre salí campeón", recordó Sánchez.

"Mi papel en los últimos años ha sido ser profesional y que los jóvenes aprendan de uno. Me gusta ganar y tengo una mentalidad siempre ganadora", explicó el delantero, que quiere transmitir esa experiencia a sus nuevos compañeros.

Uno de los interrogantes alrededor de su llegada es su estado físico después de no haber competido recientemente. Sánchez explicó que ha trabajado en Italia durante este periodo y reconoció que necesita recuperar ritmo de competición.

"Obviamente me faltan partidos. Con el tiempo y jugando más encuentros me voy a sentir mejor físicamente", explicó. "Yo nací jugando al fútbol y tengo un talento que Dios me dio. El fútbol no es solamente correr, también es pensar y entender los tiempos del juego. Creo que sigo jugando al fútbol porque lo veo fácil".

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El chileno reveló además que había tenido la posibilidad de continuar un año más en Europa, pero decidió poner punto final a esa etapa para afrontar el desafío canadiense. "Sevilla me quería un año más, pero tomé la decisión de que era el final de mi etapa en Europa y venir aquí con Montreal", señaló.