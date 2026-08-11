A Alexis Sánchez aún le queda gasolina: jugador franquicia en la MLS a los 37 años

El 'Niño maravilla' ya es un hombre de 37 años, pero sigue teniendo gasolina. Alexis Sánchez no tiene intención de levantar el pie del acelerador y tiene nuevo destino para prolongar su carrera. El delantero chileno jugará en el CF Montréal de la Major League Soccer después de que el club canadiense anunciara oficialmente su fichaje.

El exazulgrana firma hasta 2027, con una opción para ampliar su contrato hasta 2028. Un nuevo desafío para un futbolista acostumbrado a vivir en los grandes escenarios del fútbol mundial y que, pese a haber superado ya la barrera de los 35, todavía siente que tiene mucho que aportar.

Después de su última experiencia en el Sevilla, Alexis cruza ahora el Atlántico para convertirse en una de las caras importantes de la competición. Por ello, no será un jugador más dentro de la plantilla. El chileno llega con el cartel de jugador franquicia, una condición que permite a los equipos de la MLS incorporar grandes estrellas internacionales sin que su salario compute de la misma manera en el límite salarial de la competición. Es decir, que le pueden ofrecer condiciones económicas más que suculentas.

Alexis encaja en el club canadiense como anillo al dedo porque necesita una figura experimentada, con carácter y que asegure goles. El CF Montréal ocupa actualmente la penúltima posición de la Conferencia Este, con 16 puntos en 18 partidos, y tiene los puestos de acceso al playoff a siete puntos. La llegada de Alexis se presenta, por tanto, como una apuesta ambiciosa para intentar darle la vuelta a la tortilla.

Alexis Sánchez celebra su gol en el Sevilla-Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido de LaLiga EA Sports / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

“Estoy agradecido al club por la confianza que ha depositado en mí y tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos inolvidables para nuestros hinchas”, explicó el propio Alexis en el comunicado de su nuevo club. “Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad”, añadió el internacional chileno, que afronta esta nueva etapa con la misma mentalidad competitiva que le ha acompañado durante una carrera de primer nivel.

Porque hablar de Alexis Sánchez es hacerlo de un delantero que ha vestido algunas de las camisetas más importantes de Europa. Udinese fue su gran trampolín antes de aterrizar en el Barça, donde se convirtió en uno de los atacantes más desequilibrantes del momento. Después llegaron Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla, entre otros destinos.

Su velocidad, su potencia y su facilidad para atacar los espacios no son las mismas que antaño, pero su experiencia y su capacidad para ver portería serán diferenciales en una liga más relajada. Ahora, más de una década después de su llegada al Camp Nou, el 'Niño Maravilla' escribe un nuevo capítulo lejos de Europa. La MLS será su próximo escenario y el Montréal, el equipo que confía en que todavía queda mucho fútbol en sus botas.